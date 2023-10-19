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title :
Actu anime / manga et bien plus !
screen name :
mangacity
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http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website :
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creator :
yanssou
creation date :
10/19/2023
last update :
03/26/2026
description :
L'actualité manga et anime sur gamekyo
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shao
posted the 03/26/2026 at 10:33 AM by
yanssou
comments (
7
)
shinz0
posted
the 03/26/2026 at 10:57 AM
C'est moi ou la qualité de l'animé a augmenté ?
jf17
posted
the 03/26/2026 at 11:07 AM
shinz0
oui l'animation est folle, je ne sais plus si c'est mappa la saison 1 et 2 aussi
shirou
posted
the 03/26/2026 at 11:07 AM
Déja la saison 3 ! (je suis tellement en retard
)
yanssou
posted
the 03/26/2026 at 11:27 AM
shinz0
yep
jf17
toujours Mappa au commande.
shao
posted
the 03/26/2026 at 11:43 AM
shinz0
Changement de staff apparemment mais je pense pas que tous les épisodes auront cette qualité là malgré tout.
En tout cas c'est le feu!
shinz0
posted
the 03/26/2026 at 12:46 PM
shao
peut-être seulement les grosses scènes de combat
marcelpatulacci
posted
the 03/26/2026 at 01:05 PM
J'ai essayé Kimengumi (Le collège fou fou fou)...un PUTAIN de désastre
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jf17 toujours Mappa au commande.
Changement de staff apparemment mais je pense pas que tous les épisodes auront cette qualité là malgré tout.
En tout cas c'est le feu!
Ranma c'est comment ?