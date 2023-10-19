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Manga - Verse
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title : Actu anime / manga et bien plus !
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 03/26/2026
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Ranma 1/2 saison 3 / teaser
Actu Manga / Anime


Un premier teaser officiel pour la saison 3 de Ranma 1/2 qui fera son retour en octobre sur Netflix.


https://m.youtube.com/watch?v=X9KBMnlR1ME&pp=ygUNTmV0ZmxpeCBhbmltZQ%3D%3D
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    akd, shao
    posted the 03/26/2026 at 10:33 AM by yanssou
    comments (7)
    shinz0 posted the 03/26/2026 at 10:57 AM
    C'est moi ou la qualité de l'animé a augmenté ?
    jf17 posted the 03/26/2026 at 11:07 AM
    shinz0 oui l'animation est folle, je ne sais plus si c'est mappa la saison 1 et 2 aussi
    shirou posted the 03/26/2026 at 11:07 AM
    Déja la saison 3 ! (je suis tellement en retard )
    yanssou posted the 03/26/2026 at 11:27 AM
    shinz0 yep

    jf17 toujours Mappa au commande.
    shao posted the 03/26/2026 at 11:43 AM
    shinz0
    Changement de staff apparemment mais je pense pas que tous les épisodes auront cette qualité là malgré tout.
    En tout cas c'est le feu!
    shinz0 posted the 03/26/2026 at 12:46 PM
    shao peut-être seulement les grosses scènes de combat
    marcelpatulacci posted the 03/26/2026 at 01:05 PM
    J'ai essayé Kimengumi (Le collège fou fou fou)...un PUTAIN de désastre

    Ranma c'est comment ?
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