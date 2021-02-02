PushSquare 8/10

Screamer est un jeu de course arcade audacieux et captivant qui se distingue de la concurrence. Il prend de grands risques, et la plupart d'entre eux ont fonctionné, à l'exception peut-être d'une histoire qui s'étire un peu en longueur. Le gameplay est unique et stimulant, et une fois que vous maîtrisez tous les systèmes, c'est très gratifiant. Avec sa présentation stylée, ce jeu de course se distingue nettement des autres.

JVFrance 75%

Geeko 7,4/10

IGNFrance 7/10

Numerama 7/10

Tests en vidéo

IGNUS 8/10



Avec son gameplay arcade et son approche anime qui sortent de l’ordinaire, Screamer joue parfaitement sur notre corde nostalgique du début à la fin. La proposition de Milestone touche juste : une jouabilité maîtrisée, soutenue par une réalisation convaincante sous Unreal Engine 5. Entre son mode aventure, ses différents types de courses, ainsi que son multijoueur en ligne et local jusqu’à quatre joueurs, Screamer s’impose comme une belle surprise. Si vous recherchez un jeu à l’ancienne, doté de menus simples mais élégants et d’une progression sans prise de tête, nous ne pouvons que vous recommander cette production, bien qu’elle ne soit pas totalement exempte de défauts.Le studio italien Milestone nous livre avec ce reboot de Screamer un jeu de course arcade très futuriste, à la mode cyberpunk. Plein de bonnes intentions, le titre ne parvient toutefois pas totalement à convaincre, la faute à un mode solo trop lent et pas très intéressant à suivre et à un gameplay peut-être trop complexe. Screamer reste toutefois un jeu de course très fun, visuellement superbe, avec un univers très riche. Ce n’est pas le jeu de l’année, mais Milestone nous livre toutefois un jeu de course fort original qu’on aimerait voir décoller, ne serait-ce que pour découvrir une suite plus aboutie…Screamer est un jeu à double visage. D’un côté, il impressionne par sa direction artistique somptueuse et son gameplay aussi accessible que jouissif, capable de procurer des sensations immédiates et sincères. De l’autre, il s’enferme dans des choix d’équilibrage discutables, où une intelligence artificielle trop directive vient parasiter le plaisir de la performance pure. Lorsqu’il fait confiance au joueur, notamment dans ses modes chronométrés, Screamer tutoie l’excellence arcade. Mais lorsqu’il cherche à contrôler artificiellement le déroulement des courses, il génère une frustration difficile à ignorer. Ce tiraillement constant empêche le jeu d’atteindre le statut de référence qu’il semblait pourtant capable de viser. Reste une expérience solide, stylée et souvent grisante, qui mérite l’attention malgré ses défauts. Un jeu que l’on apprécie pleinement… à condition d’accepter de composer avec ses limites.Screamer a tout du jeu que l’on lance quand il est déjà trop tard pour se plonger dans une longue aventure, mais qu’on a quand même envie de jouer. Avec ses bonnes sensations de vitesse, ses bolides qui tiennent bien la route et son histoire joliment mise en scène, le jeu de Milestone se montre propre et soigné. Pour autant, sa difficulté et son manque de contenu pourraient ne pas donner envie d’y revenir, surtout pour celles et ceux qui chercheraient un Mario Kart version plus piquante, mais pas trop. Toujours est-il qu’avec son mode histoire et la personnalisation poussée de son mode Arcade, Screamer pourrait se faire une petite place dans les jeux de courses automobiles un peu niches, pour une poignée de joueuses et de joueurs en manque de titre du genre. Difficile cependant de justifier un prix de 69 € pour un jeu qui a tout d’un excellent titre à 30 €.