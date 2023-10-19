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Manga - Verse
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Dreamworks prépare ses suites pendant que Pixar réajuste son calendrier
AnimLand


Alors que certaines rumeurs visent un potentiel Chat Potté 3, le réalisateur du second opus proposera L’Île oubliée cette année, Dreamworks sortira aussi son Shrek 5 le 30 juin 2027, a noter qu’une suite au Robot Sauvage est d’ors et déjà en préparation et continuera d’adapter le deuxième tome du roman d’origine. Le réalisateur Chris Sanders laisse la place à Troy Quane (Nimona) et restera scénariste du projet.



Après avoir sorti Jumpers, ça bouge un peu du côté de Pixar qui sortira d’abord Toy Story 5 cet été et proposera le film d’animation Gatto attendu pour mars 2027.

Réalisé par Enrico Casarosa, (Luca) l'intrigue se situera dans les environs de Venise, où un chat noir du nom de Nero remet en question ses existences passées. Poursuivi par les dettes envers un parrain des chats du coin, Nero se trouve dans une position précaire. Il nouera une amitié aussi improbable qu’essentielle, qui pourrait bien lui révéler enfin sa véritable raison d’être.

En plus des suites comme Les Indestructibles 3 en 2027, Coco 2  en 2029 et  Monstres & Cie 3 dans les alentours de 2030, Pixar alternera avec quelques nouveaux projets originaux, l’un s’intitulera Ono Ghost Market, inspiré des légendes asiatiques sur les marchés hantés où le monde des vivants et celui des morts se rencontrent. Initialement pensé comme une série pour le streaming, il va finalement se transformer en film pour une sortie en salle.

L’autre concernera le tout premier film musical du studio et sera réalisé par Domee Shi (Alerte Rouge)


https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Le-Robot-Sauvage-2-la-suite-avance-enfin-mais-avec-un-nouveau-realisateur

https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Quels-seront-les-prochains-films-originaux-de-Pixar-apres-Jumpers-
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    shinz0
    posted the 03/15/2026 at 04:29 PM by yanssou
    comments (7)
    shinz0 posted the 03/15/2026 at 04:32 PM
    Je viens de rattraper Robot Sauvage, c'était magnifique
    yogfei posted the 03/15/2026 at 04:41 PM
    Alors dans l’indifférence la plus total, le titre a quand même fait un carton en salle...
    yanssou posted the 03/15/2026 at 04:48 PM
    yogfei carton ne veut pas dire de qualité
    yogfei posted the 03/15/2026 at 04:50 PM
    yanssou Non on est d'accord mais dans l'indifférence général c'est faux si le film cartonne c'est qu'il ne laisse pas indifférent
    yanssou posted the 03/15/2026 at 04:58 PM
    yogfei indifférence dans le sens ou la proposition reste osef, mais ça peut prêter confusion je pense.
    yogfei posted the 03/15/2026 at 04:59 PM
    yanssou En plus les retours sont plutôt bons :
    https://www.senscritique.com/film/jumpers/97474339 /> https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=1000009065.html
    yanssou posted the 03/15/2026 at 05:01 PM
    yogfei mouais c'est pas digne de Pixar.
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