AnimLand
Alors que certaines rumeurs visent un potentiel Chat Potté 3, le réalisateur du second opus proposera L’Île oubliée cette année, Dreamworks sortira aussi son Shrek 5 le 30 juin 2027, a noter qu’une suite au Robot Sauvage est d’ors et déjà en préparation et continuera d’adapter le deuxième tome du roman d’origine. Le réalisateur Chris Sanders laisse la place à Troy Quane (Nimona) et restera scénariste du projet.
Après avoir sorti Jumpers, ça bouge un peu du côté de Pixar qui sortira d’abord Toy Story 5 cet été et proposera le film d’animation Gatto attendu pour mars 2027.
https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Le-Robot-Sauvage-2-la-suite-avance-enfin-mais-avec-un-nouveau-realisateur
https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Quels-seront-les-prochains-films-originaux-de-Pixar-apres-Jumpers-
Réalisé par Enrico Casarosa, (Luca) l'intrigue se situera dans les environs de Venise, où un chat noir du nom de Nero remet en question ses existences passées. Poursuivi par les dettes envers un parrain des chats du coin, Nero se trouve dans une position précaire. Il nouera une amitié aussi improbable qu’essentielle, qui pourrait bien lui révéler enfin sa véritable raison d’être.
En plus des suites comme Les Indestructibles 3 en 2027, Coco 2 en 2029 et Monstres & Cie 3 dans les alentours de 2030, Pixar alternera avec quelques nouveaux projets originaux, l’un s’intitulera Ono Ghost Market, inspiré des légendes asiatiques sur les marchés hantés où le monde des vivants et celui des morts se rencontrent. Initialement pensé comme une série pour le streaming, il va finalement se transformer en film pour une sortie en salle.
L’autre concernera le tout premier film musical du studio et sera réalisé par Domee Shi (Alerte Rouge)
tags :
posted the 03/15/2026 at 04:29 PM by yanssou
https://www.senscritique.com/film/jumpers/97474339