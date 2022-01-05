Divers

Si certains l'avaient anticipé vu certaines ressemblances, on attendait toujours la confirmation par Konami.Hier le 8 mars c'était la journée de la femme, jour symbolique dédié à la reconnaissance de la femme. Bourde ou pas, Sony qui a dédié un article sur les héroïnes des jeux PlayStation a alors confirmé que l'héroïne du nouvel opus à venir de la série Castlevania, Belmont's Curse, est bien Sonia Belmont (ci-dessus).Sa première et seule apparition fut dans Castlevania Legends sorti sur Game Boy en 1998, l'histoire du jeu devait servir de préquelle aux précédents jeux de la série mais a depuis été retiré de la chronologie. Malgré cela, Sonia est restée à ce jour jour la seule "Belmont" femme protagoniste d'un jeu.Son retour ici avec Castlevania: Belmont's Curse va alors permettre de la canoniser dans la série principale, désignée ici comme la successeur de Trevor Belmont (le héros de Castlevania III: Dracula's Curse).