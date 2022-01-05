profile
Sony Interactive Entertainment
143
Likers
name : Sony Interactive Entertainment
official website : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
group information
Waifukyo
10
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 03/09/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 285
visites since opening : 636413
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Castlevania: Belmont's Curse - Sony confirme que c'est bien Sonia Belmont
Divers


Si certains l'avaient anticipé vu certaines ressemblances, on attendait toujours la confirmation par Konami.

Hier le 8 mars c'était la journée de la femme, jour symbolique dédié à la reconnaissance de la femme. Bourde ou pas, Sony qui a dédié un article sur les héroïnes des jeux PlayStation a alors confirmé que l'héroïne du nouvel opus à venir de la série Castlevania, Belmont's Curse, est bien Sonia Belmont (ci-dessus).



Sa première et seule apparition fut dans Castlevania Legends sorti sur Game Boy en 1998, l'histoire du jeu devait servir de préquelle aux précédents jeux de la série mais a depuis été retiré de la chronologie. Malgré cela, Sonia est restée à ce jour jour la seule "Belmont" femme protagoniste d'un jeu.

Son retour ici avec Castlevania: Belmont's Curse va alors permettre de la canoniser dans la série principale, désignée ici comme la successeur de Trevor Belmont (le héros de Castlevania III: Dracula's Curse).
    tags : konami castlevania belmont's curse
    1
    Like
    Who likes this ?
    yukilin
    posted the 03/09/2026 at 10:24 AM by masharu
    comments (5)
    guiguif posted the 03/09/2026 at 10:30 AM
    Sa première et seule apparition fut dans Castlevania Legends sorti sur Game Boy en 1998,

    Elle était aussi l'heroine du jeu Dreamcast annulé.
    rogeraf posted the 03/09/2026 at 10:46 AM
    J'ai cru lire Belmondo, mais ça sonne bien aussi Sonia Belmondo
    midomashakil posted the 03/09/2026 at 11:16 AM
    guiguif j'ai été ultra déçu de l'annulation de la version dremcast a l'époque
    docteurdeggman posted the 03/09/2026 at 11:25 AM
    guiguif les images qui vendaient du rêve à l’époque

    La mort sur un cheval
    flom posted the 03/09/2026 at 11:27 AM
    rogeraf. Il y a des rare version en cours de dev quuli circulait ya quelques dixaines d année. Domage pour l'annulation.
    J ai fini cet opus GB. C etait assez dispensable.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo