Un premier trailer pour l’anime Mao adapté du manga de Rumiko Takahashi, qui sortira le 4 avril en deux cours exécutif pour un total de 24 épisodes.

L’anime Ponkotsu Fuukiin to Skirt se dévoile en trailer, cette comédie romantique sera diffusée le 6 avril prochain.

Après le film Gundam, c’est au tour du manga Astro Boy d’Osamu Tezuka d’être adapté en live action, le film est en préparation chez Sony avec peut être comme réalisateur Jason Reitman (Ghostbusters: Afterlife) le projet est pour l’instant dans un stade précoce.

L’anime Dara-san of Reiwa s’offre un premier trailer pour une diffusion en juillet.

Le manga Kin to Tetsu est adapté en anime, plus d’info prochainement.

Suikoden : The Anime se dévoile un peu dans un premier trailer pour une diffusion en octobre, Yuzo Sato réalise le projet au studio Konami Animation.

Sous son titre assez long, l’anime The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System se présente en trailer, pour une diffusion prévue le 2 juillet, Katsumasa Yokomine réalise cette adaptation du manga au studio GoHands.

Un trailer pour la saison 2 de Mission Yozakura Family qui débutera le 12 avril.

La saison 4 de Welcome to Demon School Iruma-kun sortira à partir du 4 avril pour un total de 24 épisodes.

Pika Edition annonce la venue de Zashisu, le thriller de Masanori Morita, le premier tome est prévu le 15 avril au prix de 7,95€.

Les éditions Vega annonce le manga The Land of Mud de Hamachi Yamada, le premier volume est prévu le 3 avril au prix de 8,35€.

Nouveau visuel pour la saison 4 de Re zero qui sortira à partir du 8 avril sur Crunchyroll, deux parties sont annoncées pour un total de 19 épisodes.

Premier visuel pour la saison 2 de Hotel Inhumans qui confirmée pour octobre.