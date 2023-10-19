Un premier trailer pour l’anime Mao adapté du manga de Rumiko Takahashi, qui sortira le 4 avril en deux cours exécutif pour un total de 24 épisodes.
SynopsisNanoka Kiba, une lycéenne ordinaire, traverse un portail mystérieux et se retrouve propulsée dans le Japon surnaturel de l’ère Taisho (1912-1926). Sauvée de justesse par Mao, un exorciste taciturne hanté par une malédiction de démon chat, elle découvre à son retour dans le présent d’étranges pouvoirs nouvellement acquis.
Déterminée à comprendre l’origine de ses capacités et le lien qui l’unit à Mao, Nanoka retourne dans le passé et s’embarque à ses côtés dans l’enquête de meurtres mystérieux causés par des yokai. Tandis que la vérité sur la malédiction de Mao et le pouvoir de son épée se dévoile, Nanoka doit affronter des forces surnaturelles, tout en cherchant sa propre place dans un monde où destin et magie sont étroitement mêlés.
L’anime Ponkotsu Fuukiin to Skirt se dévoile en trailer, cette comédie romantique sera diffusée le 6 avril prochain.
SynopsisSakuradaimon Tougo est un surveillant modèle… ou du moins, il essaie de l’être. Chargé de faire respecter l’ordre au sein de son lycée, il s’efforce de corriger les écarts de conduite surtout ceux de Kohinata Poemu, une lycéenne charmante mais indisciplinée, réputée pour porter une jupe toujours un peu trop courte et un sourire toujours un peu trop désarmant.
Mais plus Tougo tente de lui faire la morale, plus leurs échanges prennent une tournure absurde, drôle… et étrangement attachante. Car derrière les joutes verbales et les interventions disciplinaires se cache une complicité inattendue qui ne cesse de grandir.
Après le film Gundam, c’est au tour du manga Astro Boy d’Osamu Tezuka d’être adapté en live action, le film est en préparation chez Sony avec peut être comme réalisateur Jason Reitman (Ghostbusters: Afterlife) le projet est pour l’instant dans un stade précoce.
L’anime Dara-san of Reiwa s’offre un premier trailer pour une diffusion en juillet.
SynopsisDans un village isolé au cœur des montagnes, subsiste la légende terrifiante de Yamatagi Madara, une créature mi-femme mi-serpent qui aurait autrefois semé la terreur parmi les habitants. Sur la montagne de l’Ouest, désormais zone interdite, se dresse encore un sanctuaire en son honneur, gardé par la famille Misogiya depuis des générations.
Mais un jour, poussés par la curiosité, les jeunes Hinata et Kaoru Misogiya enfreignent les règles et s’aventurent dans la zone interdite. C’est là qu’ils rencontrent la fameuse entité légendaire qui fait preuve d’une douceur bienveillante qui contraste avec les légendes. Loin d’être effrayés par son apparence, les jeunes adolescents, qui la surnomment affectueusement Dara-san, décide d’entretenir une amitié avec elle.
Ancienne prêtresse déchue et âme mélancolique, Yamatagi Madara retrouve peu à peu le goût de la vie grâce à leur innocence et à leurs rires.
Le manga Kin to Tetsu est adapté en anime, plus d’info prochainement.
SynopsisDans un futur où une espèce de champignon a envahi la planète, l’humanité vit sous la menace d’une contamination cérébrale. Le parasite s’implante dans le cerveau des individus afin de les contrôler. Une grande partie de la population est déjà infectée leur conférant pour certains des pouvoirs, tandis que certains groupes rebelles échappent encore à l’implantation. Plus rares encore sont ceux qui possèdent une immunité naturelle.
Nous suivons Dante qui fait partie de ces cas exceptionnels. Soldat au sein d’un système militarisé strict, il commence à remettre en question l’endoctrinement ambiant et la haine systématique envers ceux qui vivent hors des zones contrôlées. Lors d’une mission de patrouille censée le condamner, orchestrée par un supérieur hostile à son esprit non conformiste, il survit contre toute attente et rencontre une jeune femme issue d’une unité militaire féminine. Cet événement marque le début d’un cheminement personnel qui le conduit à défier le système.
Suikoden : The Anime se dévoile un peu dans un premier trailer pour une diffusion en octobre, Yuzo Sato réalise le projet au studio Konami Animation.
SynopsisDans un monde ravagé par les guerres, une paix fragile unit le royaume de Highland et l’Alliance des Cités-États de Jowston. Mais cette trêve est brisée par la cruauté du prince Luca Blight, prêt à tout pour assoir son pouvoir. Pris dans la tourmente, Riliu et son ami d’enfance Jowy voient leur destin s’opposer : l’un rejoint la résistance et hérite de la Rune de la Balance, tandis que l’autre choisit l’ambition et l’ombre. Pour sauver le continent, Riliu devra rassembler les 108 Étoiles du Destin et mener une armée contre le tyran le plus impitoyable de l’univers Suikoden.
Sous son titre assez long, l’anime The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System se présente en trailer, pour une diffusion prévue le 2 juillet, Katsumasa Yokomine réalise cette adaptation du manga au studio GoHands.
SynopsisElma, héritier d’une lignée de Chevaliers Épéistes, se trouve confronté à un tournant décisif lors de sa cérémonie de Bénédiction Divine à l’âge de 15 ans. Au lieu d’hériter d’une classe prestigieuse, il se voit attribuer la classe de Chevalier Lourd (Tank), jugée défectueuse et méprisée pour ses compétences inutiles et son statut déséquilibré. Déshonoré et dépouillé de sa position d’héritier de la maison Edvan, Elma est exilé.
Cependant, Elma détient un secret: le monde dans lequel il vit est celui d’un jeu auquel il jouait dans sa vie antérieure. Il sait que le Chevalier Lourd, contrairement aux croyances populaires, est la classe la plus puissante qui soit. Armé de ses connaissances antérieures, Elma commence à exploiter efficacement ses compétences pour prouver sa valeur et dominer ce monde fantastique.
Un trailer pour la saison 2 de Mission Yozakura Family qui débutera le 12 avril.
La saison 4 de Welcome to Demon School Iruma-kun sortira à partir du 4 avril pour un total de 24 épisodes.
Pika Edition annonce la venue de Zashisu, le thriller de Masanori Morita, le premier tome est prévu le 15 avril au prix de 7,95€.
SynopsisKai Yamauchi, professeur au collège, découvre à la télévision que Yûki Suzuki, l’un de ses anciens camarades de classe, a été assassiné. Quelques jours plus tard, la petite amie de Kai, Tamao, jeune éditrice de romans, tombe par hasard sur un manuscrit non retenu qui décrit jusque dans ses moindres détails un meurtre bien particulier… celui du fameux Yûki ! Pire encore : ce roman prétend que cet homme n’est que la première victime, et que d’autres suivront… Et si l’auteur de ce roman n’était pas un inconnu pour Kai ? Cette affaire sordide va faire remonter à la surface de lourds secrets…
Les éditions Vega annonce le manga The Land of Mud de Hamachi Yamada, le premier volume est prévu le 3 avril au prix de 8,35€.
SynopsisAsuna, princesse tyrannique du royaume de Kolt, est du jour au lendemain devenue bienveillante et adorée de son peuple. Une femme de notre monde s'est réincarnée en elle à son décès. La véritable princesse, elle, se réveille dans un lieu sordide où échouent les âmes dont le corps a été possédé par des êtres venus d'un autre monde, et elle est décidée à récupérer sa vie volée.
Nouveau visuel pour la saison 4 de Re zero qui sortira à partir du 8 avril sur Crunchyroll, deux parties sont annoncées pour un total de 19 épisodes.
Premier visuel pour la saison 2 de Hotel Inhumans qui confirmée pour octobre.
