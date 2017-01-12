Collection















2 nouvelles figurines non-officielles pour ce weekend, on commence par Pneuma, personnage secret de Xenoblade Chronicles 2 et scultée ici par ORIGIN Studio. Le lot inclus 2 têtes dont une version "réaliste". Dimensions : 73 cm sur 45cm sur 71cm (échelle 1/4).L'autre figurine non-officielle concerne pourtant le friand en fan-service, Brown Dust II avec Darian scultée par Qian Ben Ying Gong Zao reproduisant ainsi la fameuse pose en jeu à lécher les boules (de glaces ha).En bonus pour les collectionneurs, voici une figurine originale d'une nouvelle série reproduisant les pièces du jeu d'échec produite par ACY Studio, ici c'est la pièce du cheval.