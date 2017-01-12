profile
Xenoblade Chronicles 2
76
Likers
name : Xenoblade Chronicles 2
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 12/01/2017
Waifukyo
10
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 03/07/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 281
visites since opening : 632252
subscribers : 4
bloggers : 1
[Figurine] Pneuma et Darian
Collection
2 nouvelles figurines non-officielles pour ce weekend, on commence par Pneuma, personnage secret de Xenoblade Chronicles 2 et scultée ici par ORIGIN Studio. Le lot inclus 2 têtes dont une version "réaliste". Dimensions : 73 cm sur 45cm sur 71cm (échelle 1/4).





L'autre figurine non-officielle concerne pourtant le friand en fan-service, Brown Dust II avec Darian scultée par Qian Ben Ying Gong Zao reproduisant ainsi la fameuse pose en jeu à lécher les boules (de glaces ha ).




En bonus pour les collectionneurs, voici une figurine originale d'une nouvelle série reproduisant les pièces du jeu d'échec produite par ACY Studio, ici c'est la pièce du cheval.


orzGK - https://www.orzgk.com/product/origin-studio-pneuma-xenoblade-chronicles-2
    posted the 03/07/2026 at 09:12 AM by masharu
