accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
Vos jeux de la semaine ?
group information
8
Likes
Likers
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
03/01/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles :
199
visites since opening :
667413
subscribers :
3
bloggers :
1
kevisiano
(creator)
channel
members (3)
lt93
kevinmcca
kevisiano
more members
Vos jeux de la semaine ?
Combien sur REQuiem ?
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 03/01/2026 at 12:32 PM by
kevisiano
comments (
27
)
tyler33
posted
the 03/01/2026 at 12:37 PM
Le meme que chaque semaine : BF6 redsec avec les potos
Par contre j'ai essayé les démos de
Denshattack : très fun
Burglin Gnomes : Concept génial mais vraiment pas finit, à voir une fois le jeu sorti.
Marathon Server Slam : On se fait chier. Trop de temps dans les menus en mode simulateur de range ta chambre. Suivi de missions qui sont pas franchement fun non plus. Ca sent malheureusement le champ du cygne de Bungie.
rbz
posted
the 03/01/2026 at 12:42 PM
FFix finito en japonais ( c'est le jeu le plus hard que j'ai pus faire en japonais, l'écriture est particulièrement riche
.)
Sinon C'était excellent mais deux bémol, gameplay beaucoup trop sous exploité( je me suis amusé qu'à la fin sur cet aspect mais globalement ça manque de combat et de challenge.), et 2 twist dans la narration qui font un peu office de rafistolage même si pas incohérent.
pcverso
posted
the 03/01/2026 at 12:43 PM
Moi toute la semaine sur star citizen entre mission de mercenaires avec mon f8c et des missions de minage a bord de mon cutlass black. Ce soir je commence re9
justx
posted
the 03/01/2026 at 12:43 PM
Nioh 3,
Pour ma part j'avais jouer a la demo du 1 Mais il sortait a l'epoque vraiment a un tres mauvais moment. et meme si j'avais apprecié l'experiecen je l'avais completement oublier. La je lui ai donné sa chance a cause des retour tres positif. et Je confirme j'ai fais nuit blanche. ( les planete se sont alligné, je n'aurais plus jamais cette chance )
Marathon,
Y a un serveur Test actuellement donc il est gratuit et c'est 20Go. Bon ben c'est mieux que ce que je pensais. Surtout la narration l'ambiance et la direction artistique. Bref il a tout pour lui si on aime le genre mais en definitive les extraction shooter c'est pas pour moi. Trop de stress
shinz0
posted
the 03/01/2026 at 12:51 PM
Star Wars Outlaws, le jeu est sympa mais déjà 3 crashs sur PC à cause de Ubi Connect de merde
churos45
posted
the 03/01/2026 at 12:55 PM
J'ai enfin fait Nobody Wants to Die. C'était sympa mais la fin est très rushée.
Puis j'ai fait le petit jeu indé Pilgrims qui était assez cool.
Sinon à part ça j'ai testé beaucoup de démos
edarn
posted
the 03/01/2026 at 12:57 PM
Indika (fini)
Vision of Mana (fini)
icebergbrulant
posted
the 03/01/2026 at 12:59 PM
J’ai platiné Yakuza Kiwami 3 And Dark Ties, très sympa mais au-dessous des autres Remakes, peut-être parce que le scénario est moins fort que les précédents tout simplement
Par contre, j’adorerai un Remake du 4 qui est un des meilleurs épisodes avec le 0
Sur ce, je m’en vais pour aller me mater un bon film de boule !!
Résine Dent Raie Cul Aime
kakazu
posted
the 03/01/2026 at 01:02 PM
Space marine 2 et resident evil requiem sur PC
marchand2sable
posted
the 03/01/2026 at 01:13 PM
REquiem
Toujours pas a Raccoon, je prends mon temps, je fouille tout dans le Rhodes Hill Center.
jaune
posted
the 03/01/2026 at 01:15 PM
Quelques démos, un peu de GT7 et surtout Under the Waves, un jeu qui traite du deuil parental sur fond d'écologie.
battossai
posted
the 03/01/2026 at 01:24 PM
L'ombre du mordor.
Pas de dépaysement avec le premier que j'avais aussi il y a longtemps mais reste efficace.
Peut être du RE9 ce soir car j'ai craqué et je l'ai pris Vendredi (je suis faible)
adamjensen
posted
the 03/01/2026 at 01:31 PM
Resident Evil Requiem bien évidemment.
J'avais aussi fini Hi-Fi Rush un jour avant la sortie. Bonne surprise.
aozora78
posted
the 03/01/2026 at 01:32 PM
Overwatch
Donjons & Dragons
Fields of Mistria
Orc Must Die! 1
Orc Must Die! 3
Vampire Survivor
burningcrimson
posted
the 03/01/2026 at 01:38 PM
RE Requiem, j arrive pas à lâcher la manette. Je pense être presqu'à la fin. J ai pris mon temps de tout explorer et je compte bien me le platiner. Vraiment excellent jeu. La partie survival horror m a bien fait stresser et la partie action m a permis d evacuer ce stress, tellement elle est jouissive. Au départ je comptais lui mettre un 8/10 mais ce sera probablement un 8.5 ou 9 en fonction de la fin.
victornewman
posted
the 03/01/2026 at 02:11 PM
breath of the wild et R9
kidicarus
posted
the 03/01/2026 at 02:17 PM
RE9 switch 2
jf17
posted
the 03/01/2026 at 02:26 PM
Mario Galaxy 2 en attendant de me prendre RE9 sur pc ou ns2 (j'hésite encore)
soulfull
posted
the 03/01/2026 at 02:31 PM
Je viens de vendre ma ps5 fat pour prendre une pro.je redecouvre mes jeux. Quelle claque,Alors que j'ai toujours craché sur la console ????.
jenicris
posted
the 03/01/2026 at 02:32 PM
RE Requiem
cyr
posted
the 03/01/2026 at 02:39 PM
Fallout 4. Bordel j'ai oublier comment au début c'etais pas simple. Je meurt trop souvent. Faut pas oublier de sauvegarder souvent.....
Démarré resident evil requiem. Je suis partagé. Autant les phase avec Léon sont sympa, autant avec grâce.....le jour et la nuit....
Spoil dans l'hôpital de fou, des portes partous avec des clé/objet spécifique....ça rappel resident evil 1 dans le manoir, mais jill au moins savait se battre....
Grace on dirait une sorte de ashley.. lente, empoté,
Essayer resident evil village. Bordel le début c'est chaud. Mais je préfère a re9.
Bon ça m'a un peu gonfler. Je suis retourner sur fallout 4.
burningcrimson
posted
the 03/01/2026 at 02:43 PM
cyr
Grace tu ameliores ses capacités un peu plus tard. Je trouve son gameplay cohérent avec sa situation au debut du jeu. Je pense que tu devrais revoir ta façon de jouer avec Grace et être plus prudent/stratégique quand tu la contrôle..
biboufett
posted
the 03/01/2026 at 02:50 PM
Mario et Luigi l'épopée fraternelle
megadeth
posted
the 03/01/2026 at 02:52 PM
je viens de recomencer une partie sur starfield, blue dragon et lost odyssey
walterwhite
posted
the 03/01/2026 at 02:54 PM
Arc Raiders
cyr
posted
the 03/01/2026 at 03:15 PM
burningcrimson
pour le moment, je sais pas ce que je dois trouver pour progresser dans l'asile.
Spoil j'ai récupéré le pistolet dans la salle a manger, j'ai pas envie de retourner dans la cuisine, le chef cuisinier m'a laisser un mauvais souvenir....
Et l'aveugle, je la laisserai bien la ou elle est...
Ce qui est chiant, c'est les tiroirs qu'on peut ouvrir qui sont vide....et tous le reste est fermé a clé. Biensur pas de possibilité de crocheter pour le moment .
Déçu aussi des couteau....inefficace en plus d'être fragile... alors que dans resident evil 1, quand tu te faisais attraper. Hop un couteau dans la tempe et c'était réglé..
La j'ai vraiment qu'il on voulu faire dans la mise en scène plutôt que laisser un semblant de liberté au joueur....
A partir de resident evil 4, la saga resident a changé. C'est devenu un jeux d'action. Le 5 et 6 était mauvais.
A partir du 7, c'est redevenu plus dans l'horreur.
Le 9 c'est un coup c'est redevenu au origine, mais avec une empoté comme jamais on a eu. Heureusement que Léon est la
sonilka
posted
the 03/01/2026 at 03:38 PM
cyr
Grace on dirait une sorte de ashley.. lente, empoté,
C'est une jeune femme lambda, pas très grande et qui passe son temps à bosser derrière un ordi, pas une membre des forces spéciales. Tu espérais quoi ? Qu'elle dessoude du zombies à tour de bras ? Le gameplay est cohérent avec le personnage.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Par contre j'ai essayé les démos de
Denshattack : très fun
Burglin Gnomes : Concept génial mais vraiment pas finit, à voir une fois le jeu sorti.
Marathon Server Slam : On se fait chier. Trop de temps dans les menus en mode simulateur de range ta chambre. Suivi de missions qui sont pas franchement fun non plus. Ca sent malheureusement le champ du cygne de Bungie.
Sinon C'était excellent mais deux bémol, gameplay beaucoup trop sous exploité( je me suis amusé qu'à la fin sur cet aspect mais globalement ça manque de combat et de challenge.), et 2 twist dans la narration qui font un peu office de rafistolage même si pas incohérent.
Pour ma part j'avais jouer a la demo du 1 Mais il sortait a l'epoque vraiment a un tres mauvais moment. et meme si j'avais apprecié l'experiecen je l'avais completement oublier. La je lui ai donné sa chance a cause des retour tres positif. et Je confirme j'ai fais nuit blanche. ( les planete se sont alligné, je n'aurais plus jamais cette chance )
Marathon,
Y a un serveur Test actuellement donc il est gratuit et c'est 20Go. Bon ben c'est mieux que ce que je pensais. Surtout la narration l'ambiance et la direction artistique. Bref il a tout pour lui si on aime le genre mais en definitive les extraction shooter c'est pas pour moi. Trop de stress
Puis j'ai fait le petit jeu indé Pilgrims qui était assez cool.
Sinon à part ça j'ai testé beaucoup de démos
Vision of Mana (fini)
Par contre, j’adorerai un Remake du 4 qui est un des meilleurs épisodes avec le 0
Sur ce, je m’en vais pour aller me mater un bon film de boule !!
Résine Dent Raie Cul Aime
Toujours pas a Raccoon, je prends mon temps, je fouille tout dans le Rhodes Hill Center.
Pas de dépaysement avec le premier que j'avais aussi il y a longtemps mais reste efficace.
Peut être du RE9 ce soir car j'ai craqué et je l'ai pris Vendredi (je suis faible)
J'avais aussi fini Hi-Fi Rush un jour avant la sortie. Bonne surprise.
Donjons & Dragons
Fields of Mistria
Orc Must Die! 1
Orc Must Die! 3
Vampire Survivor
Démarré resident evil requiem. Je suis partagé. Autant les phase avec Léon sont sympa, autant avec grâce.....le jour et la nuit....
Spoil dans l'hôpital de fou, des portes partous avec des clé/objet spécifique....ça rappel resident evil 1 dans le manoir, mais jill au moins savait se battre....
Grace on dirait une sorte de ashley.. lente, empoté,
Essayer resident evil village. Bordel le début c'est chaud. Mais je préfère a re9.
Bon ça m'a un peu gonfler. Je suis retourner sur fallout 4.
Spoil j'ai récupéré le pistolet dans la salle a manger, j'ai pas envie de retourner dans la cuisine, le chef cuisinier m'a laisser un mauvais souvenir....
Et l'aveugle, je la laisserai bien la ou elle est...
Ce qui est chiant, c'est les tiroirs qu'on peut ouvrir qui sont vide....et tous le reste est fermé a clé. Biensur pas de possibilité de crocheter pour le moment .
Déçu aussi des couteau....inefficace en plus d'être fragile... alors que dans resident evil 1, quand tu te faisais attraper. Hop un couteau dans la tempe et c'était réglé..
La j'ai vraiment qu'il on voulu faire dans la mise en scène plutôt que laisser un semblant de liberté au joueur....
A partir de resident evil 4, la saga resident a changé. C'est devenu un jeux d'action. Le 5 et 6 était mauvais.
A partir du 7, c'est redevenu plus dans l'horreur.
Le 9 c'est un coup c'est redevenu au origine, mais avec une empoté comme jamais on a eu. Heureusement que Léon est la
C'est une jeune femme lambda, pas très grande et qui passe son temps à bosser derrière un ordi, pas une membre des forces spéciales. Tu espérais quoi ? Qu'elle dessoude du zombies à tour de bras ? Le gameplay est cohérent avec le personnage.