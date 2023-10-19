Prévu le 6 mars au Japon, le film d’animation Une aube Nouvelle (Hana Rokushō ga Akeru Hi ni) se présente en trailer et sortira prochainement en salle chez nous grâce à ADN.
Le film est le fruit d’une collaboration franco-japonaise des studios Asmik Ace, Miyu Productions et Outrigger dirigé par Yoshitoshi Shinomiya, on y retrouve Akiko Majima (Your Name) à la direction artistique, Utsushita (Tengoku Daimakyo) au design des personnages, Shōhei Hamaguchi (Cardfight!! Vanguard) à la direction de l’animation et Shūta Hasunuma (Sekiro - No Defeat) aux musiques.
SynopsisL'usine de la famille Obinata, spécialisée dans les feux d'artifice, est sur le point d'être fermée administrativement. Autrefois nichée au cœur d'une forêt verdoyante, le site est désormais recouvert de panneaux solaires, et une route départementale doit bientôt traverser l'emplacement de l'usine.
Depuis quatre ans, Keitaro s'est enfermé dans cette usine désaffectée, où il fabrique seul des feux d'artifice. Il est obsédé par le mystère du shuhari, un feu d'artifice fantôme censé représenter l'univers, que son père avait créé juste avant de disparaître. Avant la confiscation de l'usine, Keitaro est déterminé à lancer le shuhari de son père. Hanté par ses souvenirs, il fait appel à son frère Chicchi et à son amie d'enfance Kaoru pour faire éclater Une Aube Nouvelle.
Nicky Larson (1987) est de retour sur la chaine Mangas en version non censurée inédite à partir du 23 février, qui sera diffusée du lundi au vendredi à 19h40, disponible aussi en replay.
SynopsisOn y suit Nicky Larson (Ryô Saeba en version originale), un tueur à gages à la réputation sulfureuse, redouté par les assassins, les caïds de la mafia et les criminels qui terrorisent Tokyo. Mais il a un point faible : les femmes. Et lorsqu'il en croise une, il perd vite son sang-froid... au grand désespoir de Laura (Kaori), sa partenaire.[/i]
ADN réajuste son calendrier de diffusion pour l’anime Sailor Moon qui sortira à des intervalles réguliers dans l’année.
Des nouvelles du film Live Gundam produit par Legendary Pictures et cofinancé par Bandai Namco, annoncé au cinéma, celui ci serai diffusé directement sur Netflix, et parmi les premiers acteurs dévoilés on aura Sydney Sweeney (Once Upon a Time... in Hollywood, Euphoria), Noah Centineo (Charlie's Angels, Street Fighter 2026) et plus récemment Jason Clarke (Terminator Genisys, La Planète des singes : L'Affrontement, Oppenheimer).
Premier visuel pour l’anime Red River (Sora wa Akai Kawa no Hotori) adapté du Shojo du même nom, sa diffusion est prévue prochainement en juillet.
SynopsisRed River nous entraine au cœur de l’Empire hittite, une grande civilisation de l’Antiquité installée en Anatolie (l’actuelle Turquie), vers le XIVe siècle avant notre ère. Sous le règne du roi Suppiluliuma I, cet empire du Proche-Orient ancien rivalise avec l’Égypte du jeune pharaon Tutankhamun, dans un contexte de tensions politiques et de luttes d’influence entre grandes puissances de l’époque.
Nous suivons le quotidien de Yuri Suzuki, une adolescente de 15 ans soudainement transportée à Hattusa, capitale hittite. Invoquée par la reine Nakia, elle est destinée à servir de sacrifice humain : son sang doit permettre de lancer une malédiction contre les princes du royaume afin d’assurer l’accession au trône du fils de la reine.
Mais Yuri déjoue à plusieurs reprises les complots de Nakia et gagne peu à peu l’estime du peuple, qui la considère comme une incarnation de la déesse Ishtar. Au fil des épreuves et des intrigues de cour, elle se rapproche du prince Kail, tandis que son destin s’entrelace avec celui d’un empire au sommet de sa gloire.
L’anime de cuisine Iron Wok Jan! se dévoile dans un nouveau teaser pour une diffusion prévue dans l’année.
SynopsisIron Wok Jan! suit le parcours de Jan Akiyama, un jeune chef de génie au tempérament explosif. Travaillant dans un restaurant de très haut niveau, il se distingue par une vision radicale de la cuisine : pour lui, cuisiner est un combat, une démonstration de supériorité et de technique.
Face à lui se dresse Kiriko Gobancho, petite-fille du propriétaire du restaurant et cheffe talentueuse, qui défend une philosophie totalement opposée. Pour Kiriko, la cuisine doit avant tout être pensée pour le client, le plaisir et l’émotion.
Et un trailer de plus pour le film d’animation Samurai Ballerina – L’étoile de Paris en fleur dont son titre à été rallongé, toujours prévu le 13 mars au Japon et plus tard en France.
SynopsisEn 1912, dans le Paris vibrant de la Belle Époque, deux jeunes japonaises poursuivent leurs rêves au cœur de la capitale française. Fujiko, passionnée par l’art, aspire à devenir une artiste accomplie tout en espérant mener une vie stable et heureuse. Elle retrouve Chizuru, une amie d’enfance issue d’une famille de samouraïs et experte en naginata, qui nourrit un rêve inattendu : devenir danseuse de ballet.
Déterminée à aider Chizuru à réaliser son ambition, Fujiko sollicite l’aide d’Olga, une ancienne ballerine russe installée à Paris. Grâce à son enseignement, Chizuru s’engage sur la voie exigeante de la danse classique, tandis que leurs destins croisent celui de Ruslan, le fils d’Olga, dans un enchaînement de coïncidences qui tissent des liens inattendus entre eux.
Mais alors que les jeunes filles luttent pour donner vie à leurs aspirations, le monde de Fujiko s’effondre lorsque son oncle, son unique tuteur, disparaît soudainement. Confrontées aux épreuves de la solitude et de l’incertitude, Fujiko et Chizuru devront puiser dans leur détermination pour faire éclore leurs rêves dans une ville aussi magnifique qu’implacable.
Nouveau visuel et trailer principal pour l’anime L’atelier des Sorciers dont sa diffusion commencera le 6 avril sur Crunchyroll.
SynopsisL'histoire nous entraîne aux côtés de Coco, une fille qui rêve de devenir une sorcière. Cependant, tout le monde sait que la magie est un don qui s'obtient à la naissance et Coco est malheureusement née sans. Cette dernière est donc sur le point de renoncer à son rêve jusqu'au jour où elle fait la rencontre de Kieffrey, un mystérieux magicien itinérant.
C'est après l'avoir observé en train de faire de la magie d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant qu'elle comprend que son rêve pourrait peut-être se réaliser.
Le film d’animation ChaO sortira le 13 mai prochain au cinéma.
SynopsisDans un monde où humains et sirènes coexistent, Stephan, un employé de bureau ordinaire fait la rencontre de ChaO, une princesse du royaume des sirènes.
Après une demande en mariage à son insu, Stephan n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive et doit partager sa vie avec cette fille adorable mais imprévisible.
L'amour sincère que Chao a pour lui le pousse à tout remettre en question. Commence alors une romance inattendue et touchante entre deux êtres que tout oppose.
Pour les 20 ans de Dreamland, le tome 24 aura droit à une édition collector qui sortira le 1er juillet au prix de 25 €.
Un trailer pour le manga Rai Rai Rai de Kei Yoshiaki, pour rappel, cette œuvre recommandé par ONE (One-Punch Man) et par Kotoyama (Call of the Night) se présente comme un mélange entre Dandadan et Kaiju n° 8 tout en rendant hommage au manga Ranma ½. Le premier tome sera disponible le 5 mars au prix de 7,95€.
SynopsisAu cours d’une terrible guerre, les humains ont réussi à vaincre les aliens, mais ceux-ci ont laissé derrière eux certaines de leurs créatures… Sumire fait partie d’une entreprise chargée de se débarrasser des spécimens les plus inoffensifs. Son morne quotidien est bouleversé quand des extraterrestres l’enlèvent et lui greffent un guerrier assoiffé de sang !
Quand elle est attaquée par un monstre géant en vadrouille, elle tente le tout pour le tout en abandonnant le contrôle au parasite ! Il balaie leur adversaire… et est sur le point de reprendre son plan d’extermination de l’humanité quand une guerrière anti-alien le décapite. De nouveau aux manettes, Sumire doit maintenant survivre en mode colocation corporelle interespèce !
Glénat annonce un collector pour le tome 43 de Berserk, ce volume sera dans une édition limitée avec une couverture cartonnée en similicuir, incluant aussi une dédicace de Kentaro Miura, le tout présenté dans un magnifique coffret qui sortira le 1er juillet au prix de 19,90€.
Un petit trailer de rappel pour le film d’animation Assassination Classroom the Movie: Our Time qui sortira les 28 & 29 mars au cinéma.
SynopsisDix années se sont écoulées depuis la conclusion de l’une des séries les plus détonantes de sa génération, et les élèves de la classe 3-E reviennent enfin sous les projecteurs, pour notre plus grand plaisir ! Unis autour d’une même mission visant à éliminer leur professeur, Koro-sensei, une créature extraterrestre dotée d’une force phénoménale, retrouvez dès à présent Nagisa et ses camarades au travers d’aventures inédites, adaptées pour la première fois en version animée.
Le studio d’animation Ufotable, populaire pour ces productions sur Demon Slayer nous dévoile un trailer pour le film d’animation Mahoutsukai no Yoru (Witch on the Holy Night) basé sur le visual novel de Type-Moon. Ce long métrage sortira dans le courant de l’année au Japon.
SynopsisSe déroulant à la fin des années 1980, Mahoutsukai no Yoru suit Aoko Aozaki, héritière malgré elle d’une lignée de mages modernes. Peu intéressée par la magie, elle est pourtant désignée pour succéder à l’art mystique familial et entame son apprentissage auprès de Alice Kuonji, une jeune sorcière vivant isolée dans un manoir surplombant la ville.
Entre ses études, son rôle de présidente du conseil des élèves et sa formation aux arts occultes, Aoko Aozaki voit son quotidien bouleversé par l’arrivée du naïf Sojuro Shizuki, un élève fraichement transféré dans sa classe.
Dans l’ombre, sa sœur aînée Toko Aozaki, estimant avoir été privée de son héritage légitime, prépare ses pions pour prendre le pouvoir.
Annoncée en 2022 et issu d'une collaboration entre HoYoverse et ufotable, l’adaptation animé de Genshin Impact est toujours prévu prochainement.