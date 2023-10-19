Prévu le 6 mars au Japon, le film d’animation Une aube Nouvelle (Hana Rokushō ga Akeru Hi ni) se présente en trailer et sortira prochainement en salle chez nous grâce à ADN.



Le film est le fruit d’une collaboration franco-japonaise des studios Asmik Ace, Miyu Productions et Outrigger dirigé par Yoshitoshi Shinomiya, on y retrouve Akiko Majima (Your Name) à la direction artistique, Utsushita (Tengoku Daimakyo) au design des personnages, Shōhei Hamaguchi (Cardfight!! Vanguard) à la direction de l’animation et Shūta Hasunuma (Sekiro - No Defeat) aux musiques.

Nicky Larson (1987) est de retour sur la chaine Mangas en version non censurée inédite à partir du 23 février, qui sera diffusée du lundi au vendredi à 19h40, disponible aussi en replay.

ADN réajuste son calendrier de diffusion pour l’anime Sailor Moon qui sortira à des intervalles réguliers dans l’année.

Des nouvelles du film Live Gundam produit par Legendary Pictures et cofinancé par Bandai Namco, annoncé au cinéma, celui ci serai diffusé directement sur Netflix, et parmi les premiers acteurs dévoilés on aura Sydney Sweeney (Once Upon a Time... in Hollywood, Euphoria), Noah Centineo (Charlie's Angels, Street Fighter 2026) et plus récemment Jason Clarke (Terminator Genisys, La Planète des singes : L'Affrontement, Oppenheimer).

Premier visuel pour l’anime Red River (Sora wa Akai Kawa no Hotori) adapté du Shojo du même nom, sa diffusion est prévue prochainement en juillet.

L’anime de cuisine Iron Wok Jan! se dévoile dans un nouveau teaser pour une diffusion prévue dans l’année.

Et un trailer de plus pour le film d’animation Samurai Ballerina – L’étoile de Paris en fleur dont son titre à été rallongé, toujours prévu le 13 mars au Japon et plus tard en France.

Nouveau visuel et trailer principal pour l’anime L’atelier des Sorciers dont sa diffusion commencera le 6 avril sur Crunchyroll.

Le film d’animation ChaO sortira le 13 mai prochain au cinéma.

Pour les 20 ans de Dreamland, le tome 24 aura droit à une édition collector qui sortira le 1er juillet au prix de 25 €.

Un trailer pour le manga Rai Rai Rai de Kei Yoshiaki, pour rappel, cette œuvre recommandé par ONE (One-Punch Man) et par Kotoyama (Call of the Night) se présente comme un mélange entre Dandadan et Kaiju n° 8 tout en rendant hommage au manga Ranma ½. Le premier tome sera disponible le 5 mars au prix de 7,95€.

Glénat annonce un collector pour le tome 43 de Berserk, ce volume sera dans une édition limitée avec une couverture cartonnée en similicuir​, incluant aussi une dédicace de Kentaro Miura, le tout présenté dans un magnifique coffret qui sortira le 1er juillet au prix de 19,90€.

Un petit trailer de rappel pour le film d’animation Assassination Classroom the Movie: Our Time qui sortira les 28 & 29 mars au cinéma.

Le studio d’animation Ufotable, populaire pour ces productions sur Demon Slayer nous dévoile un trailer pour le film d’animation Mahoutsukai no Yoru (Witch on the Holy Night) basé sur le visual novel de Type-Moon. Ce long métrage sortira dans le courant de l’année au Japon.

Annoncée en 2022 et issu d'une collaboration entre HoYoverse et ufotable, l’adaptation animé de Genshin Impact est toujours prévu prochainement.

On y suit Nicky Larson (Ryô Saeba en version originale), un tueur à gages à la réputation sulfureuse, redouté par les assassins, les caïds de la mafia et les criminels qui terrorisent Tokyo. Mais il a un point faible : les femmes. Et lorsqu'il en croise une, il perd vite son sang-froid... au grand désespoir de Laura (Kaori), sa partenaire.[/i]