name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 02/02/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 466
visites since opening : 880098
subscribers : 16
bloggers : 7
Stranger Things : Chroniques de 1985 / Teaser
AnimLand


La série STRANGER THINGS : CHRONIQUES DE 1985, c'est dispo le 23 avril.
https://www.youtube.com/watch?v=CiOMeGAzJ_E
    posted the 02/02/2026 at 06:42 PM by yanssou
    comments (2)
    walterwhite posted the 02/02/2026 at 06:45 PM
    La fin est tellement bidon que j’ai quasi oublié la série, ils devraient en faire de même vu le massacre qu’ils ont fait avec la dernière saison.
    wickette posted the 02/02/2026 at 06:51 PM
    walterwhite
    (sans spoil) c'est impossible pour une série aussi populaire, voir culte vu que de nombreuses personnes ont grandi avec, d'avoir une fin qui va faire l'unanimité.

    Moi ce que je reproche ? Trop de questions/lores restent en suspens, ce qui peut laisser présager (qui est quasi confirmé) une suite loin de Hawkins.

    L'essentiel c'est qu'on reste à des années lumières de la fin de GoT est, rien que pour ça ...

    Mais je comprends que certains soient déçus
