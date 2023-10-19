accueil
Actu anime / manga et bien plus !
hyoga57
,
davenor
,
shanks
,
misterwhite
,
almightybhunivelze
,
nindo64
,
mugimando
,
kevinmccallisterrr
,
kisukesan
,
nicolasgourry
,
gunotak
rendan
(administrator)
kevisiano
(administrator)
hyoga57
(administrator)
opthomas
(administrator)
rbz
(administrator)
shirou
(administrator)
Stranger Things : Chroniques de 1985 / Teaser
AnimLand
La série STRANGER THINGS : CHRONIQUES DE 1985, c'est dispo le 23 avril.
https://www.youtube.com/watch?v=CiOMeGAzJ_E
posted the 02/02/2026 at 06:42 PM by
yanssou
comments (
2
)
walterwhite
posted
the 02/02/2026 at 06:45 PM
La fin est tellement bidon que j'ai quasi oublié la série, ils devraient en faire de même vu le massacre qu'ils ont fait avec la dernière saison.
wickette
posted
the 02/02/2026 at 06:51 PM
walterwhite
(sans spoil) c'est impossible pour une série aussi populaire, voir culte vu que de nombreuses personnes ont grandi avec, d'avoir une fin qui va faire l'unanimité.
Moi ce que je reproche ? Trop de questions/lores restent en suspens, ce qui peut laisser présager (qui est quasi confirmé) une suite loin de Hawkins.
L'essentiel c'est qu'on reste à des années lumières de la fin de GoT est, rien que pour ça
...
Mais je comprends que certains soient déçus
