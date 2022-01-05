Divers

#01 - Nathalie Cook (1996-1997)



#02 - Rhona Mitra (1997-1998 )







#03 - Vanessa Demouy (1997)



#04 - Nell McAndrew (1998-1999)





#05 - Lara Weller (1999-2000)







#06 - Lucy Clarkson (2000-2002)





#07 - Ellen Rocche (2001-2002)





#08 - Angelina Jolie (2001-2003)





#09 - Diana Maria Dorow (2002-2011)





#10 - Jill De Jong (2002)



#11 - Sofia Vergara (2003)



#12 - Karima Adebibe (2006-2007)







#13 - Alison Carroll (2008 )



#14 - Alicia Vikander (2018 )



#15 - Sophie Turner (2026)



S'il y a une dernière, ce serait cette Lara. Je n'ai pas le nom de cette actrice mais je l'aurais rajouté ici.

Puisque nous avons une nouvelle Lara Croft pour un media live action produit par Amazon, et en attendant l'évolution du personnage dans les jeux vidéo (article à faire d'ici la sortie de Tomb Raider: Legacy of Atlantis), je vous propose aujourd'hui de revenir sur toutes les personnalités qui ont incarné le rôle de l'archéologue et voir ensemble lesquelles ont sublimé le personnage. Et il y a eu du monde au balcon. Ma tier liste en fin d'article.Car oui en dehors d'Angelina Jolie et aujourd'hui Sophie Turner, Eidos Interactive puis Crystal Dynamics ont engagé à tour de rôle des femmes pour jouer officiellement le rôle play de Lara Croft dans les salons, les magazines ou encore les médias TV faisant ainsi la promotion des jeux Tomb Raider, en tout cas jusqu'à l'époque du reboot pour des raisons que vous connaissez.Nathalie Cook a été parmi les premières hôtesses engagées par l'éditeur Eidos pour leur stand à l'European Computer Trade Show (ECTS) de 1996, l'équivalent européen du CES et E3 à l'époque, puis elle fut choisi pour prendre le rôle de Lara Croft dans les campagnes de promotion l'année durant, posant notamment pour le magazine britannique PC Zone.Bien plus populaire sur la scène médiatique que Nathalie Cook, vous connaissez certainement Rhona Mitra si vous avez vu des vidéos consacrées à l'ECTS de 1997, bah c'est elle. L'actrice succède à Cook pour les campagnes de promotion pour Tomb Raider II. Mitra faisait parti des candidates pour jouer le personnage dans le film Tomb Raider de 2001.Pas officiellement recruté par Eidos, mais je l'inclus pour être très exhaustif et je ne cache pas qu'elle fait parti de top-5 si je devais faire un classement. En France, Vanessa Demouy a pu prendre le rôle de Lara Croft le temps d'un instant pour le magazine français VSD, avec 2 doubles-page avec l'objectif d'aider la demoiselle à se faire connaitre des réalisateurs de film.Etant même allé aux Etats-Unis pour ça, Demouy faisait ainsi parti des candidates avec Rhona Mitra pour le rôle titre du film de 2001, rôle qui sera donné à Angelina Jolie. Si certains retiendront son activité d'actrice avec ses apparitions dans les séries "Josephine Ange Gardien" ou encore "Demain nous appartient", d'autres comme moi retiendront cette incarnation et son passé sulfureux de mannequinNell McAndrew, mannequin britannique et pin-up pour Playboy avait alors posé nue pour ce dernier pour un numéro faisant directement référence à Tomb Raider, mettant en difficulté l'éditeur Eidos qui mettra fin au final son contrat pour représenter l'héroïne.Mannequin néerlandaise, Lara Weller succéda directement à Nell McAndrew pour le rôle officiel de Lara Croft en 1999. Outre ses apparitions à l'E3 de 1999 et divers magazines, Weller apparaitra également dans une sitcom espagnole jouant le rôle de Lara Croft.Lucy Clarkson est alors la plus jeune mannequin ayant pris officiellement le rôle de Lara Croft pour Eidos, à l'âge de 17 ans. La britannique était déjà active dans le milieu, faisant la couverture de magazines fashion un an plus tôt. Sa beauté la fera élire "Femme la plus sexy du monde" en 2002 par le magazine britannique Loaded.Mannequin brésilienne, Ellen Rocche fait parti des moins connues sur cette liste puisqu'elle a contribué à la promotion de Tomb Raider III ainsi que du film de 2001 sur le sol sud-américain exclusivement.La mention que vous attendez de voir certainement depuis le début de l'article. Angeline Jolie, actrice populaire déjà à l'époque, répondant présente pour incarner Lara Croft sur le grand écran et ainsi endosser le premier gros rôle pour le personnage dans un média hors télévision et magazines.Certains diront que c'était le choix de l'évidence face à d'autres candidates. Moi je n'ai pas vu le film ni sa suite en 2003 donc difficile d'avoir un véritable avis si ce n'est que j'adore les bodysuits moulants. Mais je sais que le premier film restera un succès commercial malgré une critique assez forte notamment de la presse spécialisé.De la même façon qu'Ellen Rocche a incarné Lara Croft en Amérique latine, Diana Dorow prend le fameux rôle en Allemagne et sera présente dans le rôle titre durant plusieurs éditions de la Gamescom. Dorow avait débuté par du cosplay de l'héroïne avant d'avoir été sélectionné par Eidos en 2002 pour sa forte ressemblance avec l'héroïne.Autre mannequin néerlandaise après Lara Weller, Jill de Jong endossa le rôle de Lara Croft en 2002 succédant officiellement à Lucy Clarkson pour la promotion du 6e épisode, L'Ange des Ténèbres, opus où l'héroïne troque ton fameux top cyan pour une tenue sombre.Pas officielle recrutée par Eidos, mais là aussi l'inclusion devait se faire. La mannequin colombienne Sofia Vergara joue le rôle de Lara Croft pour une pub pour VISA. On est en 2003 et ça ne les gênait pas pour leur "image de marque"Il y aura eu quelques autres actrices jouant l'héroïne dans des pubs, mais c'est trop niche et plus pour de la parodie. Là où cette publicité avec Vergara est excellente et représente bien le personnage.La mannequin britannique Karima Adebibe incarnera la première Lara Croft du soft reboot sous l'ère Crystal Dynamic, pour la promotion des 2 jeux Tomb Raider: Legend et Tomb Raider: Anniversay.Alison Carroll sera la dernière mannequin à endosser officiellement le rôle de Lara Croft à des fins promotionnelles.La mode du mannequinat étant passée, il faudra attendre 2018 avec le nouveau film Tomb Raider cette fois basé sur le reboot "survival" de la série pour revoir une femme prendre le rôle de l'héroïne. Alicia Vikander joue donc la Lara Croft plus jeune et inexpérimentée.8 ans plus tard (l'an prochain donc), ça sera au tour de Sophie Turner de reprendre le rôle titre avec le retour de la Lara Croft classique.On n'a que cette première photo mais c'est déjà suffisant pour se faire un premier avis, un avis sur l'apparence même de Lara Croft. On aime ou on n'aime pas et on attendre les premiers extraits vidéo pour le reste. S'il est vrai que les mannequins ont plutôt joué les potiches pendant une décennie sur les stands en posant devant les photographes, de l'autre je trouve que ce sont elles qui se rapprochent physiquement le plus du personnage, en particulier Nell McAndrew, Angelina Jolie, Rhona Mitra, Lucy Clarkson ou même Sofia Vergara.Et vous, qu'en pensez-vous ? Quelle est votre "Lara Croft" réelle préférée