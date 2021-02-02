ActuGaming 8,5/10

GameWave 8,5/10

IGNFrance 8/10

JV 15/20

Gamekult 7/10

Avec MIO: Memories in Orbit, Douze Dixièmes délivre un metroidvania de très grande qualité. De son gameplay très simple à un approfondissement permis par ses modificateurs, de son univers au style graphique magnifique à son challenge savamment dosé, ou encore de sa musique envoûtante à sa narration maîtrisée, la partition est rondement menée sur tous les plans. On peut bien noter ici et là quelques choix discutables dont la plupart servent aussi la force de la proposition, avec en tête quelques difficultés à s’orienter. Mais d’une manière époustouflante, MIO: Memories in Orbit transpire surtout de justesse et de soin, et alors que 2026 vient à peine de commencer, le titre se présente sans doute déjà comme une valeur sûre de l’année.MIO: Memories in Orbit est un très bon metroidvania, qui se fera très certainement une belle place parmi les plus grands du genre. Grâce à une direction artistique sublime et une bande originale des plus charmantes, le titre de Douze Dixièmes envoûte dès les premières minutes de jeu.Avec un level design labyrinthique mais surtout très maîtrisé, l'Arche est un terrain de jeu très intéressant, dans lequel explorer mène toujours à une belle découverte ou récompense. Si certaines séquences de plateforme et d'affrontement contre des boss/mini-boss peuvent sembler difficiles, MIO est capable d'être améliorée, et ainsi plus efficace, grâce à diverses mécaniques bien pensées.Gardant son aspect challengeant, MIO: Memories in Orbit n'oublie pas d'être accessible, via diverses options facultatives pouvant quelque peu faciliter l'aventure, sans pour autant la dénaturer.Après une trentaine d’heures, l’Arche garde encore un ou deux secrets pour elle, mais le verdict est sans appel : nos français ont décidément du talent. MIO : Memories in Orbit a compris les forces du genre. Il ne tombe pas dans l’écueil de la difficulté abusive mais reste exigeant, et son enrobage artistique n’a de cesse de nous émerveiller, sans oublier sa narration qui nous emmène sans mal aux confins des étoiles. N’importe qui un tant soit peu intéressé par le metroidvania gagnerait à explorer la surface de cette nouvelle Perle semi-indépendante et les enthousiastes de belles œuvres vidéoludiques y trouveront aussi sans mal leur bonheur.En définitive, Mio : Memories in Orbit est une proposition rafraîchissante qui prouve qu'il existe encore une place pour la douceur dans un genre souvent saturé par la violence. Si le titre s'essouffle un peu sur sa fin à cause d'un manque de contenu, il compense par sa légèreté et sa direction artistique . C'est une alternative solaire à la rudesse de Silksong, offrant une parenthèse enchantée à tous les amoureux de plateformes qui préfèrent la poésie à la frénésie. Dans le fond, comme dans la forme.Avec une direction artistique solide, un univers cohérent et une difficulté bien équilibrée, MIO : Memories in Orbit s'avère être une expérience très satisfaisante. Son gameplay volontairement lent ne fera pas l'unanimité, surtout lorsqu'il s'agit des combats, mais ce dernier se justifie et s'apprivoise assez bien pour donner envie d'y passer la dizaine d'heures nécessaire pour en voir le bout. Un honnête petit metroidvania qui a des arguments à faire valoir, malgré quelques défauts et un final que l'on espérait plus grandiose.