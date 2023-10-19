Le studio Science Saru dévoile l’anime Jaadugar : A Witch in Mongolia dans un premier trailer, pour une diffusion prochaine en juillet.

La suite de la saison 6 de Kingdom se dévoile dans un premier visuel, plus d’info prochainement.

La saison 2 de Undead Unluck se confirme et fera suite à l’épisode « Winter » sorti le 25 décembre dernier.

Au tour de l’anime Tonken Anki de confirmer sa saison 2 à travers un visuel et un trailer.

Après l’infâme partie 1 de la saison 3 de One Punch Man, sa seconde partie est annoncée pour notre plus grand plaisir, pour une diffusion prévu en 2027.

Des nouvelles du film d’animation La Légende de Aang - le dernier maître de l'air qui fait suite à la série d’origine, prévu en octobre 2025 puis repoussé en ce mois de janvier, le film est de nouveau reporté à une date ultérieur et ne sortira finalement pas au cinéma mais directement sur la plate-forme de streaming Paramount+.

Premier visuel pour le film d’animation original Kaguya-sama: Love is War – The Final Chapter imaginé par le mangaka Aka Akasaka, ce film viendra conclure la saga.

Adapté du manga éponyme de Hisashi Iwaaki, l’anime Historie se dévoile en teaser, le studio LIDEN FILMS est en charge du projet.

A l’occasion du film d'animation Super Mario Galaxy qui sortira le 1er avril, Soleil Manga publiera au printemps prochain le Livre d'histoires d'Harmonie, un ouvrage entre conte et artbook qui est directement inspiré du jeu vidéo Super Mario Galaxy.

Les éditions Vega dévoile le manga Le Club des flâneurs, son premier tome sortira le 6 mars 2026 et au prix de 8,35€.

Les éditions Kbooks annoncent la sortie de Solo Leveling Ragnarok, la suite du webtoon en 19 volumes, qui sortira à partir du 16 avril 2026 au prix de 14,95€ par tome.

Pour finir, dans une vidéo qui récapitule les productions 2025 et les prochaines sorties 2026 chez Kyoto Animation, le studio va collaborer pour la toute première fois avec le magazine Weekly Shonen Jump, le manga Ruridragon va donc prochainement être adapté en anime, plus d’info prochainement.