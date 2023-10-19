Le studio Science Saru dévoile l’anime Jaadugar : A Witch in Mongolia dans un premier trailer, pour une diffusion prochaine en juillet.
SynopsisDans le tumulte du XIIIᵉ siècle, au cœur de l’immense Empire mongol, deux femmes que tout oppose s’apprêtent à bouleverser l’histoire. Sitara, brillante érudite originaire de Perse, où la médecine et les sciences atteignent des sommets inégalés, est capturée et envoyée dans le harem du Khan. Bien loin d’être réduite au silence, elle y découvre un théâtre de pouvoir insoupçonné.
Sa rencontre avec Töregene, la redoutable sixième épouse de l’empereur Ögödei Khan, marque un tournant. Femme d’influence aux ambitions dissimulées, Töregene voit en Sitara une alliée précieuse au sein d’un empire en mutation. Ensemble, elles deviennent le pivot autour duquel tourneront les intrigues du palais… et bientôt celles du monde entier.
La suite de la saison 6 de Kingdom se dévoile dans un premier visuel, plus d’info prochainement.
La saison 2 de Undead Unluck se confirme et fera suite à l’épisode « Winter » sorti le 25 décembre dernier.
Au tour de l’anime Tonken Anki de confirmer sa saison 2 à travers un visuel et un trailer.
Après l’infâme partie 1 de la saison 3 de One Punch Man, sa seconde partie est annoncée pour notre plus grand plaisir, pour une diffusion prévu en 2027.
Des nouvelles du film d’animation La Légende de Aang - le dernier maître de l'air qui fait suite à la série d’origine, prévu en octobre 2025 puis repoussé en ce mois de janvier, le film est de nouveau reporté à une date ultérieur et ne sortira finalement pas au cinéma mais directement sur la plate-forme de streaming Paramount+.
Premier visuel pour le film d’animation original Kaguya-sama: Love is War – The Final Chapter imaginé par le mangaka Aka Akasaka, ce film viendra conclure la saga.
Adapté du manga éponyme de Hisashi Iwaaki, l’anime Historie se dévoile en teaser, le studio LIDEN FILMS est en charge du projet.
SynopsisDans l’ombre d’Alexandre le Grand, l’un des plus grands conquérants de l’Histoire, se dessine le destin d’un homme resté longtemps méconnu : Eumène. Né sans privilège particulier, il traverse l’Antiquité au fil des guerres, des intrigues politiques et des rencontres décisives qui façonnent son époque. Confronté très tôt a l’adversité, Eumène doit compter sur son intelligence, son sens de l’observation et une détermination sans faille pour se faire une place parmi les figures les plus influentes de son temps.
Son parcours, marqué par les épreuves et les choix difficiles, le conduit progressivement a devenir le bras droit d’Alexandre le Grand. Une ascension construite non par le sang, mais par le mérite…
A l’occasion du film d'animation Super Mario Galaxy qui sortira le 1er avril, Soleil Manga publiera au printemps prochain le Livre d'histoires d'Harmonie, un ouvrage entre conte et artbook qui est directement inspiré du jeu vidéo Super Mario Galaxy.
SynopsisNotre histoire débute il y a fort fort longtemps, lorsqu’une jeune femme découvre une navette spatiale rouillée. Ainsi commence la légende unissant Harmonie et un petit enfant-étoile, Luma. Chacun est en quête de quelque chose, mais ils finissent par trouver un but commun et un lien appelé à devenir de plus en plus fort.
Les éditions Vega dévoile le manga Le Club des flâneurs, son premier tome sortira le 6 mars 2026 et au prix de 8,35€.
SynopsisShun a dû abandonner le football après une grave blessure et commence le lycée sans envie ni objectif. Sa rencontre avec Naoki, une lycéenne excentrique qui l’entraîne dans son « club des flâneurs », va peu à peu redonner de la couleur à son quotidien.
Les éditions Kbooks annoncent la sortie de Solo Leveling Ragnarok, la suite du webtoon en 19 volumes, qui sortira à partir du 16 avril 2026 au prix de 14,95€ par tome.
Pour finir, dans une vidéo qui récapitule les productions 2025 et les prochaines sorties 2026 chez Kyoto Animation, le studio va collaborer pour la toute première fois avec le magazine Weekly Shonen Jump, le manga Ruridragon va donc prochainement être adapté en anime, plus d’info prochainement.
SynopsisUn matin, Ruri Aoki, une adolescente tout ce qu’il y a de plus ordinaire, se réveille avec des cornes sur la tête. Sa mère est alors contrainte de lui avouer la vérité : son père est… un dragon. Déjà, arriver au lycée avec une coupe de cheveux ratée peut vite tourner au cauchemar. Alors imaginez retourner en classe avec des cornes ! Comment ses camarades vont-ils réagir ?
Et ce n’est que le début. Cracher du feu, provoquer des éclairs ou encore manifester d’autres pouvoirs aussi mythiques qu’improbables… Le quotidien de Ruri s’apprête à basculer dans quelque chose de totalement hors norme. Après tout, quand on a des origines draconiques, il faut bien s’attendre à quelques surprises…