La saison 2 de Frieren dévoile son trailer principal avec un extrait de son Ending interprété par la chanteuse Milet , cette nouvelle saison sortira à partir du 16 janvier sur Crunchyroll.

Visuel et premier trailer pour la saison 4 de ReZero qui débutera en avril 2026 sur Crunchyroll.

La saison 4 de Classroom of The Elite se présente en trailer pour une diffusion qui commencera aussi en avril 2026.

Premier trailer pour l’anime Kaya-Chan Isn’t Scary qui sortira le 11 janvier au Japon.

L’anime MF Ghost Saison 3 se présente en trailer pour une diffusion qui commencera le 4 janvier sur Crunchyroll.

Récemment sortit chez nous, le manga GAEA-TIMA the Gigantis de Kent est adapté en anime, plus d’info prochainement.

L’anime L’atelier des Sorciers s’offre un premier trailer pour une diffusion en avril 2026 sur Crunchyroll. Ayumu Watanabe (Les Enfants de la Mer, Après la pluie, Komi cherche ses mots...) réalise le projet au studio BUG FILMS (Zom 100 - Bucket List of the Dead) avec des musiques composés par la célèbre Yuka Kitamura (Dark Souls II, Dark Souls III, Bloodborne, Elden Ring)

Nouveau teaser pour le film d’animation L’étoile de Paris en fleur assuré par le réalisateur Goro Taniguchi, qui sortira le 13 mars au Japon et plus tard en France.

Premier teaser pour la partie final de Dr Stone qui sera diffusé en 2026 au Japon.

Nouveau trailer pour la saison 3 de Record of Ragnarok qui sortira le 10 décembre sur Netflix.

Le manga Kids on the Slope est de retour chez Mangetsu, le premier volume sortira le 4 mars au prix de 8,20€.

Les éditions Ki-oon ont acquis le manga Cosmos de Ryûhei Tamura (Beelzebub) dont son premier volume sortira le 2 avril 2026 au prix de 7,95€.

Alors que la suite du remake est toujours aussi excellente, Ranma 1/2 aura droit à un fanbook officiel qui vient juste de sortir au Japon (pas encore daté en France). Cet ouvrage de 220 pages comprend des témoignages de passionnés, des interviews des seiyûs de Ranma Saotome et d'Akane Tendô, un entretien avec Rumiko Takahashi et une série de questions-réponses envoyés par les fans.

Les éditions Vega dévoile Les Contes de Tôno, l’adaptation manga d’un vieux recueil qui vous plonge dans les mythes et légendes du Japon ancestral. Un unique tome qui sortira le 9 janvier 2026 au prix de 12,50€ en format 15x21cm.