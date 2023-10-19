La saison 2 de Frieren dévoile son trailer principal avec un extrait de son Ending interprété par la chanteuse Milet , cette nouvelle saison sortira à partir du 16 janvier sur Crunchyroll.
Visuel et premier trailer pour la saison 4 de ReZero qui débutera en avril 2026 sur Crunchyroll.
La saison 4 de Classroom of The Elite se présente en trailer pour une diffusion qui commencera aussi en avril 2026.
Premier trailer pour l’anime Kaya-Chan Isn’t Scary qui sortira le 11 janvier au Japon.
SynopsisDans une maternelle qui cache bien des mystères, Kaya, une enfant en apparence ordinaire, possède un don particulier qui attire des incidents troublants autour d’elle. Quand Chie, une enseignante attentionnée, est chargée de veiller sur elle, elle découvre que des présences invisibles semblent causer le chaos dans son sillage…
L’anime MF Ghost Saison 3 se présente en trailer pour une diffusion qui commencera le 4 janvier sur Crunchyroll.
Récemment sortit chez nous, le manga GAEA-TIMA the Gigantis de Kent est adapté en anime, plus d’info prochainement.
SynopsisOn y suit Miyako, seule survivante d’une attaque monstrueuse qui a ravagé une petite ville côtière japonaise dix ans plus tôt. Le colosse marin, baptisé GAEA-TIMA, a laissé derrière lui une mer noire et poissonneuse qui a transformé la région en destination touristique. Désormais adulte, Miyako vit de ce passé en vendant de petites figurines à l’effigie du kaijū, devenu symbole ambigu de catastrophe et de prospérité.
Quand un nouveau monstre surgit au large, la terreur refait surface et le mythe se fissure. Miyako est alors approchée par une agence de recherche spécialisée dans les kaiju et découvre qu’elle entretient un lien bien plus intime qu’elle ne le pensait avec GAEA-TIMA, au point de pouvoir l’invoquer pour affronter d’autres créatures titanesques.
L’anime L’atelier des Sorciers s’offre un premier trailer pour une diffusion en avril 2026 sur Crunchyroll. Ayumu Watanabe (Les Enfants de la Mer, Après la pluie, Komi cherche ses mots...) réalise le projet au studio BUG FILMS (Zom 100 - Bucket List of the Dead) avec des musiques composés par la célèbre Yuka Kitamura (Dark Souls II, Dark Souls III, Bloodborne, Elden Ring)
SynopsisDans un univers de fantasy magnifiquement façonné, Coco, une jeune couturière fascinée par la magie, voit son destin bouleversé lorsqu’elle découvre par hasard le véritable secret des sorciers.
Recueillie comme apprentie par le mystérieux sorcier, Qifrey, elle rejoint son atelier aux côtés d’autres élèves, espérant trouver le moyen de sauver sa mère transformée en pierre. Mais son apprentissage l’entraîne bien au-delà de la magie ordinaire, au cœur de mystères et de dangers liés à une confrérie interdite qui semble s’intéresser de près à elle.
Nouveau teaser pour le film d’animation L’étoile de Paris en fleur assuré par le réalisateur Goro Taniguchi, qui sortira le 13 mars au Japon et plus tard en France.
SynopsisAu début du 20e siècle, dans un Japon en pleine transformation, Fujiko rêve de devenir peintre, tandis que Chizuru se passionne pour le ballet. Les deux jeunes filles se rencontrent par hasard à Yokohama et se lient d’amitié.
Le destin les réunit de nouveau à Paris, ville des arts et des lumières, où elles vont tout faire pour poursuivre leurs rêves et atteindre leur « étoile », malgré les épreuves qui se dressent sur leur chemin.
Premier teaser pour la partie final de Dr Stone qui sera diffusé en 2026 au Japon.
Nouveau trailer pour la saison 3 de Record of Ragnarok qui sortira le 10 décembre sur Netflix.
Le manga Kids on the Slope est de retour chez Mangetsu, le premier volume sortira le 4 mars au prix de 8,20€.
SynopsisDébut de l’été 1966. Kaoru quitte Yokosuka pour rejoindre un lycée de province. Contraint de déménager fréquemment depuis sa plus tendre enfance, l’école est devenue pour lui synonyme d’angoisse. Pourtant, dès son premier jour dans ce nouvel établissement, sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il fait la rencontre de Sentarô, un camarade de classe au tempérament fougueux. Malgré leurs différences, ils se rapprochent grâce à leur passion commune : le jazz. Désormais, la vie de Kaoru va changer de rythme !
Les éditions Ki-oon ont acquis le manga Cosmos de Ryûhei Tamura (Beelzebub) dont son premier volume sortira le 2 avril 2026 au prix de 7,95€.
SynopsisSous son apparence de lycéen ordinaire, Kaede cache un incroyable pouvoir : il est capable de déceler l'odeur du mensonge chez ses interlocuteurs. Résultat, les petits et gros bobards du quotidien lui pèsent au point qu'il a du mal à créer de véritables liens d'amitié... Alors qu'il se retrouve malgré lui devant le domicile d'un camarade manquant à l'appel, il tombe sur Rin, elle aussi à la recherche du disparu.
L'inconnue se présente comme une enquêtrice de COSMOS, une compagnie d'assurance intergalactique ! Elle a pourtant tout d'une humaine... en dehors de sa force surnaturelle ! Plus fou encore, aucun effluve de tromperie n'émane d'elle, ce qui signifie que celui qu'elle poursuit est bel et bien un alien ! Et il n'est pas seul : ils sont en vérité nombreux à vivre en secret sur Terre. Pour Rin, la capacité de Kaede à discerner le vrai du faux est un atout de taille... Pas question de le lâcher, elle fera de lui un agent au service de COSMOS !
Alors que la suite du remake est toujours aussi excellente, Ranma 1/2 aura droit à un fanbook officiel qui vient juste de sortir au Japon (pas encore daté en France). Cet ouvrage de 220 pages comprend des témoignages de passionnés, des interviews des seiyûs de Ranma Saotome et d'Akane Tendô, un entretien avec Rumiko Takahashi et une série de questions-réponses envoyés par les fans.
Les éditions Vega dévoile Les Contes de Tôno, l’adaptation manga d’un vieux recueil qui vous plonge dans les mythes et légendes du Japon ancestral. Un unique tome qui sortira le 9 janvier 2026 au prix de 12,50€ en format 15x21cm.
SynopsisIl n'y a pas de « contes de fées », il n'y a que des récits de vérité. Tengu, kappa, kitsune, femme des neiges... Esprits et divinités prennent vie à travers quatre récits issus des croyances populaires des villages de Tino. Ces histoires, tirées des Contes de T?no, recueil de 1910 de Kunio Yanagita considéré comme le texte fondateur de l'ethnologie japonaise, condensent la vision japonaise de la vie, de la mort et de la nature. Une œuvre réinventée en manga.