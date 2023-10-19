group information
Manga - Verse
10
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 10/06/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 377
visites since opening : 670683
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
members (16)
more members
all
Dragon Ball Z Fusions : Le Soul Punisher de Gogeta
La passion Dragon Ball




Dans l’au-delà, la défaillance d’un purificateur d’âmes donne naissance à Janemba, une entité démoniaque d’une puissance colossale. Face au chaos engendré par cette créature et au déferlement de revenants sur Terre, Goku n’a d’autre choix que de convaincre Vegeta de fusionner avec lui afin d’enrayer cette menace.
https://www.youtube.com/watch?v=OkSFPiRw_MA
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/06/2025 at 07:34 PM by yanssou
    comments (10)
    walterwhite posted the 10/06/2025 at 07:38 PM
    Presque 30 ans et ça n’a pas pris une ride

    Tout est parfait dans ce film DBZ, les perso, les musiques, le son.
    onimusha posted the 10/06/2025 at 07:39 PM
    scéne kult par contre les voix vf jpeux plus
    yanssou posted the 10/06/2025 at 07:41 PM
    onimusha rajouté
    onimusha posted the 10/06/2025 at 07:42 PM
    yanssou
    asakk posted the 10/06/2025 at 07:57 PM
    Franchement je trouve ça dommage qu’avec les remasters on perde toujours un bout de l’image.
    Exemple ici : https://www.youtube.com/watch?v=S4HwZZn88oA />
    À 2:32, on voit Gogeta en entier, alors que dans la version 4K le haut de ses cheveux est coupé. C’est qu’un détail, mais perso je préfère mes animés en 4:3, au moins on garde tout (oui je sais, je fais partie des vieux cons qui on encore leur télé cathodique :nerd
    marcelpatulacci posted the 10/06/2025 at 08:11 PM
    Putain l'effet downgrade qu'on ressent quand on voit DBS...

    onimusha ça t'as pas le droit de critiqué: https://www.youtube.com/watch?v=yNA3t1w9eY4
    pharrell posted the 10/06/2025 at 08:11 PM
    J’ai souvenir de l’avoir vu au cinéma celui là. C’est pas un délire, il a bien été diffusé dans les salles ?!
    shambala93 posted the 10/06/2025 at 08:22 PM
    pharrell
    Fusion et l’attaque du dragon les deux en même temps !
    victornewman posted the 10/06/2025 at 08:52 PM
    pharrell Je te confirme, je l'ai vu également au cinéma.
    chreasy97 posted the 10/06/2025 at 09:23 PM
    L'animation est d'un autre niveau...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo