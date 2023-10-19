Dans l’au-delà, la défaillance d’un purificateur d’âmes donne naissance à Janemba, une entité démoniaque d’une puissance colossale. Face au chaos engendré par cette créature et au déferlement de revenants sur Terre, Goku n’a d’autre choix que de convaincre Vegeta de fusionner avec lui afin d’enrayer cette menace.
Tout est parfait dans ce film DBZ, les perso, les musiques, le son.
Exemple ici : https://www.youtube.com/watch?v=S4HwZZn88oA
À 2:32, on voit Gogeta en entier, alors que dans la version 4K le haut de ses cheveux est coupé. C’est qu’un détail, mais perso je préfère mes animés en 4:3, au moins on garde tout (oui je sais, je fais partie des vieux cons qui on encore leur télé cathodique :nerd
onimusha ça t'as pas le droit de critiqué: https://www.youtube.com/watch?v=yNA3t1w9eY4
Fusion et l’attaque du dragon les deux en même temps !