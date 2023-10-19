Premier trailer pour la saison 2 de Hell’s Paradise qui est toujours prévu en janvier 2026 sur Crunchyroll.

Récemment, le film Lupin III La lignée immortelle à été repoussé en 2026 par Eurozoom et on sait maintenant pourquoi , le vingt-huitième film Détective Conan La mémoire retrouvée sortira le 12 novembre prochain au cinéma.

L’anime MarriageToxin est annoncé pour 2026 , adapté du manga de Joumyaku et dessiné par Mizuki Yoda , le studio BONES Films (My Hero Academia : Vigilantes) est en charge du projet.

Après une saison 2 catastrophique , une saison 3 est annoncé pour Blue Lock.

La saison 2 de The Summer Hikaru Died est confirmée , et une autre est également en préparation pour Hotel Inhumans.

Nouveau trailer pour l’anime Disney Twisted Wonderland The Animation – Episode of Heartslabyul qui débutera le 29 octobre sur Disney + , 8 épisodes composeront cette première saison.

Le manga Choujun! Choujou-senpai est adapté en anime , plus d’info prochainement.

Pika Edition dévoile deux artbook sur la collection Clamp Universe qui sortiront le 13 novembre au prix de 25€ chacun.

Panini dévoile le manga Salaryman Z: Le Bureau des Morts-Vivants du jeune mangaka Ten Ishida et du coscénariste Number 8 (Blue Giant , Abura) , le tome 1 sortira le 22 octobre au prix de 8,29€.

Les éditions Crunchyroll sortiront le manga Man of Rust , le premier tome sortira le 14 janvier 2026 au prix de 7,29€.

La sortie du manga Ichi the Witch a été fixée au 12 février 2026 aux éditions Ki-oon , deux tomes sortiront simultanément au prix de 7,20 € chacun.