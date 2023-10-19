Premier trailer pour la saison 2 de Hell’s Paradise qui est toujours prévu en janvier 2026 sur Crunchyroll.
Récemment, le film Lupin III La lignée immortelle à été repoussé en 2026 par Eurozoom et on sait maintenant pourquoi , le vingt-huitième film Détective Conan La mémoire retrouvée sortira le 12 novembre prochain au cinéma.
SynopsisÀ Tokyo, Conan Edogawa assiste impuissant à l’assassinat d’un ancien collègue de Kogorô. Déterminé à venger son ami en débusquant le meurtrier, ce dernier remonte une piste qui le conduit aux montagnes enneigées de Nagano. Sur place, il fera équipe avec Kansuke Yamato qui a lui-même été gravement blessé lors d’une avalanche 10 mois plus tôt. Or ses souvenirs perdus pourraient bien fournir la clef pour résoudre l’enquête…
L’anime MarriageToxin est annoncé pour 2026 , adapté du manga de Joumyaku et dessiné par Mizuki Yoda , le studio BONES Films (My Hero Academia : Vigilantes) est en charge du projet.
SynopsisHikaru Gero, héritier d’un clan d’assassins redouté, est forcé par sa famille à se marier et à engendrer un héritier, faute de quoi sa sœur sera contrainte à un mariage forcé. Refusant ce destin, Hikaru se lance dans une quête pour trouver une véritable partenaire. Mais incapable de séduire quiconque, il demande l’aide de Mei Kinosaki, un escroc travesti spécialiste des arnaques amoureuses. Mei accepte de devenir son coach en séduction pour lui apprendre à aimer et à être aimé… un duo explosif est né.
Après une saison 2 catastrophique , une saison 3 est annoncé pour Blue Lock.
La saison 2 de The Summer Hikaru Died est confirmée , et une autre est également en préparation pour Hotel Inhumans.
Nouveau trailer pour l’anime Disney Twisted Wonderland The Animation – Episode of Heartslabyul qui débutera le 29 octobre sur Disney + , 8 épisodes composeront cette première saison.
SynopsisTransporté dans le mystérieux Twisted Wonderland, Yuken, un lycéen passionné de kendo, se retrouve malgré lui élève du Night Raven College, une académie magique divisée en dortoirs inspirés des célèbres méchants de l’univers Disney. Yuu Enma, simple lycéen sans pouvoirs, tente de trouver un moyen de rentrer chez lui. Mais entre son arrivée chaotique, l’hostilité du redoutable leader du dortoir Heartslabyul (Alice au pays des merveilles), et les bêtises de ses nouveaux amis Ace et Deuce, il se retrouve entraîné dans un tourbillon de rivalités, de secrets et d’épreuves où il devra faire preuve de résilience.
Le manga Choujun! Choujou-senpai est adapté en anime , plus d’info prochainement.
SynopsisLa jeune recrue Nao Ippongi, experte en art martial, est affectée au commissariat de West Chinjuku, où elle doit faire équipe avec le légendaire mais excentrique Meguru Chojo, un policier doté de pouvoirs psychiques surhumains. Paresseux, imprévisible et mal vu de ses collègues, Chojo entraîne malgré tout Nao dans une série d’enquêtes délirantes, entre crimes insolites, habitants hauts en couleur et affrontements où ses pouvoirs se révèlent aussi redoutables que chaotiques.
Pika Edition dévoile deux artbook sur la collection Clamp Universe qui sortiront le 13 novembre au prix de 25€ chacun.
Panini dévoile le manga Salaryman Z: Le Bureau des Morts-Vivants du jeune mangaka Ten Ishida et du coscénariste Number 8 (Blue Giant , Abura) , le tome 1 sortira le 22 octobre au prix de 8,29€.
SynopsisYûsaku Maeyamada, un employé de bureau âgé de 40 ans, fait de son mieux pour transmettre à ses jeunes collègues l'ardeur et la passion du travail acharné, fidèle à ses valeurs de "l'ancienne école". Mais tout bascule lorsqu'un virus inconnu déclenche une pandémie mondiale, perturbant le quotidien bien ordonné de ce salaryman.
Les éditions Crunchyroll sortiront le manga Man of Rust , le premier tome sortira le 14 janvier 2026 au prix de 7,29€.
SynopsisDans les entrailles de la terre, un jeune garçon a été condamné… Mais il en ressortira plus fort que l’acier !
La sortie du manga Ichi the Witch a été fixée au 12 février 2026 aux éditions Ki-oon , deux tomes sortiront simultanément au prix de 7,20 € chacun.
SynopsisLes majiks : des sortilèges qui se matérialisent sous la forme de mystérieuses créatures vivantes... Seules les femmes sont capables de les traquer et d’accomplir les rituels périlleux nécessaires pour les acquérir. Elles deviennent ainsi des sorcières, protectrices de l’humanité, dotées du don de maîtriser et de déchaîner le pouvoir de ces majiks.
Après avoir été abandonné à six ans dans la montagne où il vit maintenant en solitaire, le jeune Ichi a développé un exceptionnel instinct de chasseur. La lutte pour la survie est une seconde nature chez lui, et il n’aime rien tant que remporter des duels à mort dans un milieu hostile. Alors, quand le majik maléfique Uroro menace le village voisin, il saute sur l’occasion de défier cette proie surpuissante ! Contre toute attente, il remporte le combat et devient ainsi le premier sorcier de l’Histoire... Mais un homme peut-il contrôler un tel pouvoir ?
La magie ne s’apprend pas, elle se mérite ! Entrez dans l’univers d’Ichi the Witch, où les sorts sont des créatures extraordinaires et les sorcières d’intrépides aventurières !