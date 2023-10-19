group information
Manga - Verse
10
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 09/23/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 366
visites since opening : 651316
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
members (16)
more members
all
JoJo’s Bizarre Adventure Steel Ball Run / Premier teaser
Actu Manga / Anime


Premier teaser pour l'anime Jojo’s Bizarre Adventure Steel Ball Run toujours assuré par David Production et qui sortira sur Netflix en 2026.




Synopsis Steel Ball Run est le septième volet de la série Jojo’s Bizarre Adventure, se déroulant dans un nouveau contexte narratif. Situé en Amérique en 1890, cet arc suit Johnny Joestar, un jockey paraplégique, et son mentor Gyro Zeppeli, dans une course de chevaux traversant le pays de San Diego à New York, avec à la clé un prix de 50 millions de dollars.
https://m.youtube.com/watch?v=93QIhAbxmdc
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    draer
    posted the 09/23/2025 at 10:25 AM by yanssou
    comments (4)
    akinen posted the 09/23/2025 at 10:39 AM
    My body is ready
    kevisiano posted the 09/23/2025 at 10:45 AM
    J'ai trop hâte

    mais...

    ON VEUT UN EPISODE PAR SEMAINE JE T'EN SUPPLIE NETFLIX
    tenjin posted the 09/23/2025 at 12:00 PM
    Yes je me réjouis de voir un de mes arcs préférés en powerpoint et 3d discount
    draer posted the 09/23/2025 at 01:20 PM
    On va peut-être échapper aux chevaux en CGI, j'y aurais pas cru !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo