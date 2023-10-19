Premier teaser pour l'anime Jojo’s Bizarre Adventure Steel Ball Run toujours assuré par David Production et qui sortira sur Netflix en 2026.
SynopsisSteel Ball Run est le septième volet de la série Jojo’s Bizarre Adventure, se déroulant dans un nouveau contexte narratif. Situé en Amérique en 1890, cet arc suit Johnny Joestar, un jockey paraplégique, et son mentor Gyro Zeppeli, dans une course de chevaux traversant le pays de San Diego à New York, avec à la clé un prix de 50 millions de dollars.
ON VEUT UN EPISODE PAR SEMAINE JE T'EN SUPPLIE NETFLIX