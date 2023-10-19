La saison 3 de Dandadan est confirmé et est en cours de production.

Demon Slayer la forteresse infinie , premier film de la trilogie qui clôturera cette adaptation explose les records dans le monde. Aux États-Unis , c’est le meilleur lancement pour un film d’animation dépassant le premier film Pokémon en 1999. Le film a également connu un lancement retentissant en Amérique latine, avec des recettes impressionnantes de 29 millions de dollars , l'Europe ajoute 17,4 millions de dollars , le Moyen-Orient atteint 6 millions de dollars et l'Inde 5,2 millions de dollars lors de son premier weed end. C’est aussi le meilleur démarrage au Royaume-Uni (4,6 millions de dollars) , en Espagne (3,7 millions de dollars) , en Arabie saoudite (2,8 millions de dollars/2,38 millions €) et aux Émirats arabes unis (1,4 million de dollars/1,19 million €)

Au Japon , il se place deuxième au box office des films les plus rentable dépassant Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki et ses 31,6 milliards de yens.



En France , c’est le plus grand démarrage de l’année avec un record de 339 885 spectateurs en une journée.

Nouveau visuel pour la saison 3 de MF Ghost qui sortira en janvier 2026 sur Crunchyroll.

Premier visuel et teaser pour l’anime original Kaze wo Tsugumono produit par Aniplex et réalisé par les studios Live2D Creative Studio et Drive.

Une première affiche pour GATE 2: Tides of Conflict , plus d’info prochainement.

Nouveau teaser pour la saison 2 de Blue Miburo qui sera diffusé à partir du 20 décembre sur ADN.

Oshi no Ko saison 3 s’offre un premier visuel pour une diffusion en janvier 2026 sur ADN.

Les éditions Panini sortiront le manga Kisshou Tennyo de Akimi Yoshida (Banana Fish, Kamakura Diary...) le 22 octobre. Composé de deux tomes double en format perfect au prix de 16,99€ chacun , les volumes intégreront divers bonus comme un marque-pages et des préfaces avec une analyse de l’œuvre. Un coffre intégral sera également disponible au prix de 33,98€ et rajoutera en plus des ex-libris exclusif.

Le tome 1 de la perfect édition du manga H2 de Mitsuru Adachi sortira le 15 octobre au prix de 15,99€.

Glénat dévoile le manga Requiem, chevalier vampire qui est une adaptation de la bande dessinée de dark fantasy d'Olivier Ledroit et Pat Mills , supervisé par les auteurs originaux , le manga sortira en janvier 2026.

A défaut d’avoir une perfect edition , le data book d’Eyeshield 21 pour le 21e anniversaire de la série sortira en mars 2026 chez Glénat , au programme le one shot Brain x Brave avec divers bonus.

Les éditions Ki-oon dévoile le manga Mechanical Buddy Universe de Takuji Katô , le tome 0 sortira le 8 janvier au prix de 7,95€.

Nouveau trailer pour l’anime Digimon Beatbreak qui débutera le 5 octobre qui promet une intrigue inédite.