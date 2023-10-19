La saison 3 de Dandadan est confirmé et est en cours de production.
Demon Slayer la forteresse infinie , premier film de la trilogie qui clôturera cette adaptation explose les records dans le monde. Aux États-Unis , c’est le meilleur lancement pour un film d’animation dépassant le premier film Pokémon en 1999. Le film a également connu un lancement retentissant en Amérique latine, avec des recettes impressionnantes de 29 millions de dollars , l'Europe ajoute 17,4 millions de dollars , le Moyen-Orient atteint 6 millions de dollars et l'Inde 5,2 millions de dollars lors de son premier weed end. C’est aussi le meilleur démarrage au Royaume-Uni (4,6 millions de dollars) , en Espagne (3,7 millions de dollars) , en Arabie saoudite (2,8 millions de dollars/2,38 millions €) et aux Émirats arabes unis (1,4 million de dollars/1,19 million €)
Au Japon , il se place deuxième au box office des films les plus rentable dépassant Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki et ses 31,6 milliards de yens.
En France , c’est le plus grand démarrage de l’année avec un record de 339 885 spectateurs en une journée.
Nouveau visuel pour la saison 3 de MF Ghost qui sortira en janvier 2026 sur Crunchyroll.
Premier visuel et teaser pour l’anime original Kaze wo Tsugumono produit par Aniplex et réalisé par les studios Live2D Creative Studio et Drive.
SynopsisDans le tumulte de l’ère Bakumatsu, à Kyoto, un soldat amnésique refait surface entre les murs du Mibu Roshigumi. Recueilli par l’officier adjoint Soji Okita, il se découvre un nouveau destin lorsque ce dernier lui annonce : « Ton nom est Jinsuke Tachikawa. » Désormais intégré au groupe des redoutés soldats du Mibu, Jinsuke voit son existence basculer, porté par les intrigues et les bouleversements d’une époque en pleine mutation.
Une première affiche pour GATE 2: Tides of Conflict , plus d’info prochainement.
Nouveau teaser pour la saison 2 de Blue Miburo qui sera diffusé à partir du 20 décembre sur ADN.
Oshi no Ko saison 3 s’offre un premier visuel pour une diffusion en janvier 2026 sur ADN.
Les éditions Panini sortiront le manga Kisshou Tennyo de Akimi Yoshida (Banana Fish, Kamakura Diary...) le 22 octobre. Composé de deux tomes double en format perfect au prix de 16,99€ chacun , les volumes intégreront divers bonus comme un marque-pages et des préfaces avec une analyse de l’œuvre. Un coffre intégral sera également disponible au prix de 33,98€ et rajoutera en plus des ex-libris exclusif.
SynopsisLe jour où Sayoko Kano, une lycéenne à la beauté irréelle et au comportement énigmatique, arrive dans un nouveau lycée, sa présence magnétique bouleverse rapidement l'équilibre de la classe, attirant aussi bien fascination que méfiance. Mais derrière ses traits angéliques, Sayoko semble cacher une part d'ombre... Kisshoutennyo (parfois également nommée Kishijoten, Kisshoten ou Kudokuten) est initialement le nom de la déesse de la beauté et de la bonne fortune, de la fertilité et de la joie.
Le tome 1 de la perfect édition du manga H2 de Mitsuru Adachi sortira le 15 octobre au prix de 15,99€.
SynopsisHiro et Atsushi se sont inscrits dans un lycée où il n'y a pas d'équipe de baseball. À peine arrivé dans son nouvel établissement, Hiro tombe éperdument amoureux de Haruka. Étant une grande fan de base-ball, la jeune fille tente de créer un club amateur. Le meilleur joueur de l'équipe de foot, espérant la séduire, engage alors un match de base-ball entre son équipe et ce nouveau club. Hiro et Atsushi décident d'agir, malgré les soucis de santé passés d’Hiro...
Glénat dévoile le manga Requiem, chevalier vampire qui est une adaptation de la bande dessinée de dark fantasy d'Olivier Ledroit et Pat Mills , supervisé par les auteurs originaux , le manga sortira en janvier 2026.
Synopsis : 1944, sur le front de l'Est. Mortellement blessé et hanté par les souvenirs de son amour Rebecca, Heinrich, jeune soldat allemand, s’apprête à vivre ses derniers instants. À sa mort, il pensait trouver la paix et non le chaos de Résurrection, un monde où les terres et le temps se sont inversés. Un monde où il découvre sa nouvelle destinée : celle de chevalier vampire. Adoubé sous le nom de Requiem, il est alors plongé dans un conflit cosmique entre des dieux étranges, où il accomplit ses premiers faits d’armes. Mais son véritable but est ailleurs : retrouver Rebecca si elle se trouve ici, quelle que soit sa réincarnation...
A défaut d’avoir une perfect edition , le data book d’Eyeshield 21 pour le 21e anniversaire de la série sortira en mars 2026 chez Glénat , au programme le one shot Brain x Brave avec divers bonus.
SynopsisCe one shot regroupe anecdotes et souvenirs de création, interviews et collaborations d'auteurs extérieurs ainsi qu'un manga inédit de 55 pages.
Les éditions Ki-oon dévoile le manga Mechanical Buddy Universe de Takuji Katô , le tome 0 sortira le 8 janvier au prix de 7,95€.
SynopsisEn tant qu'androïde de combat, Blau a vécu le conflit qui a fait du monde une vaste étendue de ruines. À présent, les armées n'existent plus, seuls restent quelques groupes de survivants et des robots isolés.
Malgré tout, l'humanité persiste là où on ne l'attend pas : Blau a adopté l'orphelin Rainy et l'élève comme une vraie mère. Le garçon lui rend son affection et essaie d'être à la hauteur de cette mercenaire aux incroyables capacités. Car si la guerre est finie, le danger rôde toujours, entre droïdes détraqués et anciens soldats... Au fil des missions, Blau et Rainy découvriront qu'ils ne sont pas les seuls à former un duo hors norme. La civilisation a beau être détruite, l'amitié, l'amour et même l'humour sont toujours bien vivants.
Nouveau trailer pour l’anime Digimon Beatbreak qui débutera le 5 octobre qui promet une intrigue inédite.
il me semble que c'est le logiciel utilisé par les V Tubers
Je ressors du ciné la sinon, magnifique le film !