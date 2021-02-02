SwitchActu 90%

Millenium 80%

IGNFrance 7/10

Gameblog 7/10

Story of Seasons: Grand Bazaar est un vrai bijou et l’une de mes plus belles surprises de l’année. Je joue à beaucoup de jeux du genre ; je suis donc exigeante sur le sujet et j’ai été très impressionnée par la maîtrise de Marvelous sur ce nouvel opus, qui est à mes yeux le meilleur représentant du genre depuis Stardew Valley. Ses multiples systèmes s’imbriquent parfaitement pour obtenir un jeu toujours engageant et très addictif, et, loin d’être un gimmick, le bazar est en réalité un véritable point d’orgue permettant d’ajouter du rythme aux semaines. Si vous aimez les farming sim, vous pouvez y aller les yeux fermés.Si vous cherchez un jeu pour vous occuper en attendant le prochain Animal Crossing, Story of Season Grand Bazaar est peut-être ce qu'il vous faut. Un jeu qui va vous permettre de vivre votre vie à la ferme en toute détente sans avoir à stresser et en prenant votre temps pour réaliser vos objectifs. Toutefois, il peut aussi vous lasser si vous n'aimez pas faire des tâches à répétition.Si Story of Seasons : Grand Bazaar n’est peut-être pas l’opus le plus complet et le plus profond de la série, il n’en reste pas moins un épisode qui sort du cadre habituel et bouscule les codes maison dans des conditions idéales avec cette resortie 2025. Cette nouvelle mouture apporte un vrai vent de fraîcheur sur le plan visuel, et le plaisir est décuplé sur Switch 2, que ce soit sur TV via le dock ou en mode nomade avec une optimisation au rendez-vous une fluidité à toute épreuve. Le panel d'activités est toujours aussi intense, la durée de vie est dantesque et l'ambiance décontractée et chill du monde de jeu nous séduit toujours autant. En attendant un nouvel opus canonique moderne, savourons Grand Bazaar dans une édition techniquement impeccable.Il semble que le choix des remake soit une idée qui réussit bien à Marvelous pour faire revenir sa licence historique sur le devant de la scène et assurer la transition de première Switch à sa petite sœur. Story of Seasons Grand Bazaar se montre aussi accessible que rythmé, avec une routine qui varie suffisamment de la concurrence actuelle pour s’offrir comme une bonne alternative à celles et ceux qui misent davantage sur l’aspect social que le rendement effréné. On pourra regretter encore un manque de profondeur dans ses mécaniques, mais il ruse par d’autres attraits qui lui donnent une plus-value pouvant laisser espérer que la série sache encore se renouveler à l’avenir.