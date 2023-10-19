Animation Land
Réalisée par Adi Shankar et animée par le Studio Mir,la saison 2 de Devil May Cray dévoile son premier teaser pour une diffusion prochaine en 2026.
Sam Fisher fera son retour en série d'animation dans Splinter Cell DeathWatch, signé par le créateur de la franchise John Wick.
Le 14 octobre sur la plate-forme.
posted the 08/22/2025 at 09:02 AM by yanssou
et c'est ce que j'ai ressenti avec la série dmc. Entre lady insupportable, les autres persos de l'agence machin inutiles et les démons qui sont en fait gentils et persécutés, c'est vraiment un "créateur visionnaire" le type
Magique
Vraiment dommage car certains passages sont vraiment réussi.
Et les dialogues sont toujours aussi nuls.
Thejoke
Les démons qui sont gentils et les humains qui sont les méchants (avec un énième facho catho, la bonne caricaturale de la haine religieuse chrétienne typique de Shankar), on voit que les scénaristes ont compris le scénario de la licence pour aller dans l'exact opposé.