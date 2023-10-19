group information
Manga - Verse
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 08/23/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 345
visites since opening : 617504
subscribers : 15
bloggers : 7
[Netflix] Teaser pour la saison 2 de Devil May Cray et Splinter Cell DeathWatch
Animation Land


Réalisée par Adi Shankar et animée par le Studio Mir,la saison 2 de Devil May Cray dévoile son premier teaser pour une diffusion prochaine en 2026.






Sam Fisher fera son retour en série d'animation dans Splinter Cell DeathWatch, signé par le créateur de la franchise John Wick.

Le 14 octobre sur la plate-forme.


https://m.youtube.com/@NetflixFrance
    lazer
    posted the 08/22/2025 at 09:02 AM by yanssou
    comments (7)
    thejoke posted the 08/22/2025 at 09:17 AM
    Netflix ils sont forts pour faire des productions "ça aurait été mieux si...."
    et c'est ce que j'ai ressenti avec la série dmc. Entre lady insupportable, les autres persos de l'agence machin inutiles et les démons qui sont en fait gentils et persécutés, c'est vraiment un "créateur visionnaire" le type
    lazer posted the 08/22/2025 at 09:29 AM
    j'ai bien apprecié ce DMC surtout l'histoire du lapin blanc
    akinen posted the 08/22/2025 at 10:04 AM
    Sérieusement. La licence a 25 ans et 33M de vente. Mais ils trouvent le moyen de modifier le lore avec des msg politiques anti patriarcat et anti-guerre.

    Magique
    kinectical posted the 08/22/2025 at 10:12 AM
    lazer adorer son épisode ou tu lui donne carrément raison d’être comme ça j’ai juste moins aimer le fait que la série c’était plus du Lady May Cry et non Devil May Cry lol
    guiguif posted the 08/22/2025 at 10:14 AM
    Première saison en demi-teinte avec des soucis d’écriture vraiment grossiers (tout le passage dans l'avion a été ecrit par un gamin, c'est pas possible) et l'utilisation de personnages en 3D juste infame.
    Vraiment dommage car certains passages sont vraiment réussi.
    marchand2sable posted the 08/22/2025 at 11:26 AM
    Lady May Cry saison 2 oui. Dante une serpillère dans cette série.
    weldar posted the 08/22/2025 at 12:38 PM
    La tronche de Vergil est vraiment pas ouf.

    Et les dialogues sont toujours aussi nuls.


    Thejoke

    Les démons qui sont gentils et les humains qui sont les méchants (avec un énième facho catho, la bonne caricaturale de la haine religieuse chrétienne typique de Shankar), on voit que les scénaristes ont compris le scénario de la licence pour aller dans l'exact opposé.
