BetaTesteur 9/10

GAC 8,5/10

Geeko 8,1/10

Gamergen 16/20

Tests en vidéo

IGNUS 7/10



Super Mario Party Jamboree – Édition Nintendo Switch 2 + Jamboree TV est un ajout agréable pour ceux qui aiment faire le party avec leurs amis ou leur famille. Les nouveaux minijeux sont amusants, les modes alternatifs ont de la personnalité, et les fonctionnalités techniques de la Nintendo Switch 2 sont bien mises en valeur. Mais cette extension, vendue 30$, souffre de son manque de contenu en profondeur et de son exigence en matière d’espace physique.Le mode Bowser Live, en particulier, perd tout son intérêt dans un petit salon. Et même si les nouveautés sont intéressantes, elles ne changent pas radicalement l’expérience de base. Si vous avez déjà adoré le jeu original et que vous disposez de l’équipement requis (caméra, Joy-Con 2, espace libre), l’extension vaut sans doute le détour. Sinon, il pourrait être plus sage d’attendre une promotion… ou un prochain vrai opus de la série.Pour conclure, Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV propose de bons ajouts pour le prix supplémentaire demandé, même si j’en aurais espéré un peu plus. Les nouveaux modes de plateau, Jamboree Express et Bowser Show enrichissent l’expérience de façon originale, bien qu’ils manquent de profondeur. L’intégration des fonctionnalités uniques de la Switch 2, comme le mode souris, la caméra et le micro, apporte un vent de fraîcheur à la franchise, et j’espère en voir davantage dans le futur.C’est simplement dommage que la présentation initiale soit confuse, ce qui a un peu nui à mon expérience de départ. Pour le reste, on retrouve le même excellent jeu que j’avais adoré l’an dernier, et qui demeure l’un des meilleurs volets de la série.En attendant l’arrivée de nouvelles exclusivités, Nintendo alimente sa console avec des rééditions d’anciens titres et en l’occurrence ce Super Mario Party Jamboree Switch 2 Edition + Jamboree TV. Si vous avez l’original sur Switch, l’upgrade ne vous coûtera que 19,99€. Pour ce prix, vous avez droit à quelques améliorations techniques (meilleur framerate, chargements plus rapides), 20 nouveaux mini jeux dont certains qui exploitent le nouveau mode souris, un nouveau mode de jeu très réussi qui repense le jeu en plateau de télé et la possibilité de jouer en local avec ses potes. Si vous aviez loupé l’original, voilà donc de quoi réaliser une jolie opération de rattrapage car ce Jamboree TV reste l’un des meilleurs party games du marché !Si vous n’avez pas encore Super Mario Party Jamboree et que vous cherchez un party game pour vous amuser entre amis sur Switch 2, cette nouvelle édition est évidemment indispensable, d’autant qu’un nouveau volet n’est sans doute pas près de voir le jour. Cependant, si vous avez déjà Super Mario Party Jamboree, la mise à niveau reste assez discutable. Si vous jouez souvent au party game et que vous avez déjà une caméra, c’est bien sûr un achat incontournable, mais sinon, eh bien le jeu de base suffit largement aux joueurs occasionnels.