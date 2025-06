JDG 9/10

Millenium 85%

GAC 8,5/10

Gameblog 7/10

Fantasy Life i est tout ce que l’on attend d’une évolution du genre des cozy games : un véritable monde parallèle attachant et passionnant, où le joueur est libre d’entreprendre la vie qu’il souhaite, au rythme qu’il souhaite. Il ne reste plus qu’à espérer que le succès de ce titre poussera les productions concurrentes dans la bonne direction, car il sera difficile de revenir à un gameplay moins bien optimisé après cette expérience déjà mémorable.Si vous cherchez un jeu prenant et addictif pour vous tenir en haleine sur de longues heures, n'allez pas plus loin, vous avez trouvé. Fantasy Life i La Voleuse de temps est le parfait mélange des genres qui peut plaire à beaucoup de publics différents : les amoureux du farming de ressources et d'ennemis à la Diablo avec plusieurs métiers/classes à monter, les personnes en recherche d'un jeu relaxant comme Animal Crossing avec de la décoration d'île et de maison, ou encore celles et ceux qui veulent un bon RPG à la Dragon Quest.Riche et varié, ce nouvel opus est une pépite sur laquelle vous pouvez foncer sans hésiter cette année, peu importe la plateforme, malgré ses quelques petits défauts qui sont loin d'être handicapants ou repoussants.Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time n’est pas un jeu qui révolutionne quoi que ce soit. Il s’agit d’une expérience qui sait exactement ce qu’elle veut offrir, et qui le fait avec générosité. Le titre prend le pari de mélanger les genres, les styles de jeu, les rythmes et étonnamment, il réussit à créer une expérience cohérente, généreuse, et surtout profondément attachante. Malgré quelques petits accros dans la lisibilité des objectifs et une direction artistique un petit peu vieillotte, le jeu offre une expérience unique, entre relaxation et progression. Sans oublier que la version Nintendo Switch 2 offre un vrai confort supplémentaire.Fantasy Life i : La Voleuse de temps est un petit bonbon pour les amateurs de ce qu’on pourrait appeler le « cosy-RPG ». En dépit d’une aventure sympathique sans être mémorable, il offre une grande liberté de jeu. À vous de moduler votre histoire en profitant davantage de la narration ou des différents métiers à votre portée. Plus encore, il casse la routine habituelle des jeux du genre qui vous donne tout à portée de main presque immédiatement. Grâce au système de métiers, une activité peut en entraîner une autre et ainsi de suite, dynamisant vraiment l’immersion avec une dose de RP qui devrait plaire à beaucoup. Il lui manquera ce petit quelque chose dans son identité visuelle pour qu’il se démarque totalement de ses concurrents. Il n’en reste pas moins l’un des représentants du genre les plus aboutis de ces dernières années.