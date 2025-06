JV 17/20

Gamergen 17/20

Millenium 85%

JRPGFR 8/10

Tests en vidéo

NWR 85%



Douze ans après sa sortie, Bravely Default revient pour accompagner le lancement de la Nintendo Switch 2 dans une version qui sublime les qualités du jeu original. Avec cette refonte graphique, on profite plus que jamais de la patte originale de cette aventure, surtout en portable, et les quelques ajouts de confort -rendent l'expérience plus agréable. Si le titre brille toujours par ses combats et ses musiques, certains aspects restent dans leur jus comme son histoire trop classique ou ses notifications incessantes. Ce remaster n'en reste pas moins le meilleur moyen de découvrir ce jeu fondateur et idéal en attendant l'annonce du prochain projet de la team Asano.Bravely Default était déjà un excellent jeu de rôle japonais à l’époque et cette version remastérisée permet à une nouvelle génération de joueurs de le découvrir. Si vous ne connaissez que les récentes productions de Tomoya Asano (Octopath Traveler, Triangle Strategy), Bravely Default Flying Fairy HD Remaster est incontournable et vaut le coup sur Switch 2, le titre est sublimé par rapport à la version 3DS. Cependant, les mini-jeux sont sympathiques, mais un peu anecdotiques.Après avoir fait les beaux jours de la 3DS à une période où le RPG japonais était moribond, cela nous a fait plaisir de plonger à nouveau dans le monde de Bravely Default. Cette version Nintendo Switch 2 lui va comme un gant, avec des décors liftés, un peu flous certes, mais toujours aussi somptueux. Pour parfaire le tout, la bande-son de Revo est toujours aussi marquante, avec de nombreuses pistes très entrainantes. Une gentille et belle entrée en matière sur Nintendo Switch 2 pour Square Enix, en attendant des portages de titres techniquement plus costauds comme FF7 Remake.À l’heure où certains classiques bénéficient de refontes intégrales, ce Bravely Default HD fait le choix de la fidélité absolue : cela plaira aux puristes attachés à l’esthétique originelle, mais pourrait laisser les autres sur leur faim quant à la refonte graphique modeste. On aurait pu espérer, par exemple, de nouveaux modèles 3D encore plus détaillés ou des illustrations de décors retravaillées pixel par pixel ; au lieu de quoi, on obtient surtout un grand coup de polish et de la mise à l’échelle. Est-ce un défaut rédhibitoire ? Pas vraiment, car l’essentiel — le gameplay et l’univers — l’emportent haut la main. Il faut également souligner que Square Enix propose le titre à un prix « réduit » (environ 40€), ce qui reflète honnêtement la nature du produit : un remaster soigné mais pas une production triple A. À ce tarif, difficile de bouder son plaisir, surtout si l’on n’a jamais eu la chance de jouer à l’original.