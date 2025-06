GAC 8,5/10

JVMag 8,5/10

Gameblog 8/10

GameWave 16/20

ActuGaming 7/10

IGNFrance 7/10

The Alters représente exactement ce que j’avais besoin de vivre dans un jeu de science-fiction narratif. L’idée de pouvoir avoir de multiple version de soi-même (qui se souvient du film Multiplicity avec Michael Keaton?), de devoir les gérer dans un contexte apocalyptique tout en comprenant l’état d’urgence est excellente. Le nombre de scénarios possibles, alors qu’une partie normale devrait prendre entre 25 et 30 heures, ajoute énormément de rejouabilité. On sent que les choix que l’on fait, que ce soit au tout début de notre aventure ou non, ont une répercussion sur l’histoire. Et d’avoir le pouvoir de décider si on sème le chaos ou non avec les résultats qui s’ensuivent est génial.Sans être un suspense, The Alters donne le même sentiment. Et c’est réalisé de main de maître. À mon avis, le jeu en vaut franchement la chandelle.The Alters réussit le pari audacieux d’allier gameplay de survie, gestion de base et introspection narrative, le tout dans un enrobage cohérent et bien réalisé. Si vous aimez les jeux de survie qui proposent plus qu’un simple défi technique, et que les récits humains vous parlent, alors ce jeu est fait pour vous. Exigeant, riche et poignant, The Alters est une nouvelle preuve du talent de 11 bit studios.Avec The Alters, 11 bit studios signe l’un de ses jeux les plus ambitieux et les plus aboutis. À la croisée du jeu de survie, du jeu narratif et du simulateur de micro société, il propose une aventure riche, surprenante, profondément humaine. Rien ici ne ressemble vraiment à ce qu’on a l’habitude de jouer, et c’est précisément ce qui rend l’expérience si marquante. Porté par une direction artistique soignée, une écriture touchante et un gameplay qui fonctionne bien (malgré certaines répétitions), The Alters dépasse largement son concept de départ. Il ne se contente pas de nous faire survivre sur une planète hostile. Il nous pousse à réfléchir à notre personnage, à ce qu’il aurait pu devenir… et à ce qu’il pourrait encore être. À ce que nous aurions pu devenir, nous aussi… et à ce qu’il en coûte de faire face à soi-même. Un jeu audacieux, qui mérite d’être vécu, puis rejoué.The Alters parvient à nous captiver pendant plusieurs heures grâce à son concept original et sa direction artistique très travaillée, qui offre une belle variété visuelle. Que ce soit par le biais des ramifications ou du propos narratif en temps réel, l'histoire est plutôt intéressante, bien qu'elle se retrouve, à certains moments, un peu gommée par le gameplay.Le jeu de science-fiction et de survie de 11 bit studios dispose, d'ailleurs, de nombreuses mécaniques qui marchent très bien ensemble. Cela limite le sentiment de lassitude, tout en imposant un certain rythme. Devant gérer la base mobile, les Alters ainsi que la collecte de ressources et le bon fonctionnement général, les joueurs et les joueuses ont de multitudes de choses à faire et à préparer sur The Alters afin que Jan Dolski survive... s'ils y parviennent.The Alters n’est pas un mauvais jeu de science-fiction et de gestion/simulation, loin de là. Malgré tout, de nombreuses déconvenues, surtout techniques, mais aussi structurelles, nous empêchent de profiter pleinement du spectacle promis par 11 bit studios. C’est un peu comme s’il manquait ce côté épique, ce côté frisson que l’on aurait aimé vivre d’une aventure spatiale, bien que de nombreux rebondissements et choix cornéliens viennent ponctuer l’aventure. Le reste se résoudra à extraire des ressources, éviter le Soleil et fabriquer des objets pour guérir votre Base ou bien nourrir vos Alters. Heureusement que l’écriture sauve tout de même l’ensemble, malgré quelques longueurs inexorables. À tester une fois tous les problèmes techniques guéris, mais dans l’absolu, nous vous conseillons d’attendre pour ne pas avoir à pleurer l’intégralité d’un acte perdu à cause d’une faille du système de sauvegarde par exemple.Une grosse partie de ce qui décoit dans The Alters est lié aux attentes qu'on pouvait en avoir. Est-ce la faute du jeu ? Les développeurs ne peuvent pas non plus tempérer tous les espoirs des joueurs sans saboter leur communication ou spoiler le contenu exact. Du coup, The Alters se montre bien plus linéaire qu'espéré. On fait face à un écart génant entre les quelques possibilités offertes, qui donnent envie de connaitre toutes les fins du jeu, de tout découvrir, et la répétitivité du gameplay qui freine la motivation d'un autre run. Un outil de gestion de sauvegardes plus pointu (pour les embranchements) aurait pu éviter cela. Heureusement, ça n'en reste pas moins une aventure SF bien menée, intriguante, douce amère et parfois très drôle.