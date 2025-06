Éditeur : Shin’en Multimedia

Développeur : Shin’en Multimedia

Genre : Course

Disponible sur NS2

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais.

Fais la course avec ton véhicule antigrav à travers de brillants circuits comme la magnifique forêt de Redwood, la planète Tempesta en pleine tempête ou les hauteurs aériennes de Yama Crest.Utilise l'excitante capacité « Fusion » ! Elle te permet de créer des centaines de machines de course améliorées. Fusionne tes véhicules préférés en de toutes nouvelles créations aux caractéristiques améliorées et à l'apparence unique.Prends tous les risques en utilisant la nouvelle technologie de saut antigrav pour devancer tes adversaires d'un cran au dernier moment.