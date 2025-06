Éditeur : Giant Squid

Développeur : Giant Squid

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 19 Aout 2025

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par le développeur dencarnez le Spectre, un être ressuscité dans une Nécropole vide, dont la quête est de restaurer l'océan enseveli sous terre. Découvrez les vestiges d'une culture oubliée dans des catacombes et ruines regorgeant de spots sensationnels. Transformez les dunes en des eaux limpides et turquoise et contemplez la faune marine repeupler ces merveilleux espaces. Goûtez à la magie du surf dans un écrin naturel stupéfiant et redonnez vie à ces terres hostiles... mais gare aux menaces qui rôdent sous les vagues.