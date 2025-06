Actualité







Capcom a révélé les troisièmes tenues (Tenue 3) pour les combattantes Mai et Elena du second passe saisonnier de Street Fighter 6 (ainsi que pour Bison et Terry également).Disponible, pour ceux qui ont acheté la version ultime du second passe, le même jour que la sortie d'Elena et de la version du jeu incluant les saisons 1 et 2 (ce jeudi 5 juin).