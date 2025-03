JV 17/20

Millenium 85%

ActuGaming 8/10

Numerama 6/10

Pour un action-RPG hardcore, The First Berserker Khazan ne ment pas sur la marchandise. Mais, au-delà d’une difficulté très relevée - et presque caricaturale -, le studio Neople fait preuve d’un savoir-faire très impressionnant (d’autant plus pour son premier projet du genre), et ce tout au long des 60-70h que compte l’aventure. Franchement, malgré une structure déjà-vu et un petit manque du côté de la technique et de la direction artistique, c’est compliqué d’espérer plus d’un jeu de rôle action exigeant. Les combats sont tops, les boss aussi, il y a même des petits “twists” qui viennent rythmer sans cesse la progression. Comment on dit déjà ? Ah oui… coup d’essai, coup de maître !Khazan est un souls-like hardcore pur et dur avec des systèmes de gameplay et de progression qui s'ajoutent à la formule classique, dont le rendu final est vraiment agréable manette en main. En plus des bonnes sensations, le jeu de Neople est visuellement séduisant, avec un univers dark fantasy à mi-chemin entre Dark Souls et Berserk à la direction artistique version Tales of, très soignée.Un excellent jeu, prenant, profond et addictif, qui ne réinvente pas la formule mais reste largement assez solide pour être un des meilleurs jeux de ce début d'année. Il freinera néanmoins certains joueurs qui en auront assez à force de se faire détruire par certains boss, mais la satisfaction à l'arrivée vaut bien les centaines de fois où l'on peut voir l'écran de Game Over.The First Berserker Khazan ne révolutionne rien, mais il sait utiliser intelligemment ce qui a fonctionné dans le jeu vidéo ces dix dernières années. Il en ressort un jeu au gameplay maîtrisé, malgré des couches de complexité inutiles. On accueille à bras ouverts la fluidité et la flexibilité du titre. Les boss en particulier accompagnent intelligemment la variété du style de combat. Le RPG de Neople n’essaye jamais d’être frustrant, tout est fait pour faciliter l’expérience de jeu. Il est juste regrettable que le vaste monde sur lequel repose le jeu soit aussi peu exploité. Néanmoins il ne fait aucun doute qu’il remplira son rôle pour renforcer l’univers de Dungeon Fighter Online. En particulier chez nous, où il fera une très bonne porte d’entrée dans une licence pour le moment presque inconnue.Les développeurs de The First Berserker: Khazan ne manquent pas de bonnes intentions. Dans leur volonté de s’approprier le genre si convoité du souslike, il accouche d’un héritier aux graphismes soignés, à l’assise technique solide et au gameplay ciselé. Ils ont simplement oublié l’élément le plus important : le dosage du défi. N’est pas FromSoftware qui veut et force est de reconnaître que The First Berserker: Khazan est mal équilibré. Si la lecture des attaques ennemies ne pose aucun problème, les boss s’appuient sur des affrontements beaucoup trop longs et fastidieux pour ne pas tomber dans la pénibilité. Même bien jouer ne suffit pas : le niveau de résilience demandé est beaucoup trop élevé pour convaincre même les plus avertis.