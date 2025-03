BetaTesteur 9,3/10

XBoxMag 9/10

JV 16/20

CNPlay 8/10

Tests en vidéo

NoisyPixel 7,5/10



Rejouer à Suikoden I & II dans cette version remasterisée a été un véritable voyage dans le temps. Ces jeux, qui ont marqué mon enfance et mon adolescence, conservent aujourd’hui toute leur puissance narrative et ludique, sublimée par une mise à jour respectueuse de leur héritage.Que vous soyez un vétéran de la série ou un nouveau venu curieux de découvrir ces perles du JRPG, cette compilation est une porte d’entrée idéale, surtout sachant qu’elle est offerte également en français pour ceux et celles qui ne sont pas à l’aise avec la langue de Shakespeare. À travers son histoire poignante, son univers captivant et son gameplay intemporel, Suikoden I & II HD Remaster prouve une fois encore pourquoi cette série est tant aimée par les fans de RPG.Et si comme moi, vous avez grandi avec ces jeux, préparez-vous à ressentir cette douce nostalgie en les redécouvrant, manette en main, le cœur rempli de souvenirs.L'attente entre son annonce et sa sortie aura été longue, mais cela en valait clairement la peine. En proposant une compilation des deux épisodes 2D de sa franchise JRPG, Konami fait renaitre deux monuments du genre, dont le meilleur épisode de la saga. Les petites améliorations de gameplay et le gros travail réalisé sur les décors ne se contentent pas d'offrir la meilleure version de ces deux titres, mais elles contribuent aussi à procurer aux joueurs autant de plaisir qu'à l'époque, et peut-être même plus. Des dizaines d'heures de bonheur, qu'aucun fan du joueur ne se doit de manquer.Les joueurs attendaient depuis longtemps une refonte des premiers Suikoden pour s’y replonger dans des conditions confortables. C’est désormais possible grâce à cette compilation entièrement traduite en français et dotée de plusieurs fonctionnalités bienvenues. L’optimisation graphique et sonore en HD n’empêche cependant pas le titre d’afficher encore certaines lacunes sur le plan de l’ergonomie, comme la gestion poussive de l’inventaire ou l’absence de marqueurs qui auraient pu nous aiguiller dans la quête des 108 (ou plutôt des 216) étoiles.Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars est une excellente opportunité de redécouvrir deux classiques du RPG japonais dans une version plus agréable visuellement et auditivement. La richesse de leur histoire, la profondeur des personnages et le plaisir de recruter les 108 étoiles du destin restent intacts, offrant toujours une expérience inoubliable. Toutefois, cette remasterisation reste assez timide dans ses améliorations et ne propose que peu d’options modernes qui auraient rendu le confort de jeu optimal. L’absence de contenus supplémentaires ou de réelles nouveautés fait que cette version s’adresse avant tout aux nostalgiques et aux amateurs de J-RPG old-school. Cela étant dit, pour ceux qui n’ont jamais eu la chance de jouer à ces joyaux du RPG, cette compilation reste une porte d’entrée idéale pour découvrir l’une des sagas les plus sous-estimées du genre.