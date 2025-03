Le tome 38 d’Hunter X hunter est prévu le 4 juillet en librairie , pour accompagner cette sortie , Kana dévoile une belle édition collector au prix de 14,95€ incluant en plus le tome 0 , un volume spécial de deux chapitres attribué au premier million de spectateur du film Phantom Rouge au Japon. Il sert de préquel au manga et décrit les événements qui ont conduit au massacre du clan de Kurapika.

Premier visuel et trailer pour l’anime original Virgin Punk par Yasuomi Umetsu (Mezzo DSA) au studio Shaft (Puella Magi Madoka Magica) , prévu pour cet été , l'intrigue met en scène Ubu, une jeune femme mystérieuse devenue chasseuse de primes en l'an 2099, luttant face à des personnages étranges qui gravitent autour d'elle, le récit mélange science-fiction , action et drame, le tout dans une animation assez prometteuse.

L’anime Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX commencera à partir du 8 avril prochain et son film GQuuuuuuX -Beginning sera projeté en France uniquement les 15 et 16 mars.

L’anime Uchujin Mumu sera diffusé à partir du 9 avril , un nouveau visuel et trailer ont été dévoilés.

Une nouvelle affiche et trailer pour l’anime Umamusume : Cinderella Gray qui est prévu le 6 avril au Japon pour un total de 24 épisodes.

Premier affiche et teaser pour l’anime Shuumatsu Touring , le studio Nexus (The Eminence in Shadow, Darwin’s Game) est au commande pour une diffusion dans le courant de l’année.

Le film Détective Conan 28 : Le Flashback du Borgne présente un nouveau visuel et un nouveau trailer pour une diffusion le 18 avril dans les salles japonaises.

Le première partie de la saison 3 de Fire Force s’offre un nouveau trailer et sera diffusé à partir du 4 avril. La seconde partie attendra Janvier 2026.

Adapté du roman de Shogo Imamura , l’anime Hikuidori est annoncé pour fin 2026 au studio d’animation SynergySP. S'inspirant du "Grand incendie de Meiwa", qui figure parmi les trois catastrophes les plus significatives de l'époque Edo, on suit les traces de Gengo Matsunaga, célèbre samouraï pompier, et de son équipe la Boro-Tobi-gumi qui protège les habitants d’Edo des flammes.

Le manga Trigun Maximum de Yasuhiro Nightow sera prochainement rééditer cet été en France par Delcourt/Tonkam , initialement en 14 volumes , cette édition deluxe prendra la forme de 7 tomes doubles.

L’anime original Lazarus (13 épisodes) dirigé par Shinichiro Watanabe au studio Mappa dévoile son trailer principal pour une diffusion qui débutera le 5 avril sur la chaîne Adult Swim.

Nouveau trailer pour le remake de l’anime Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube qui sera diffusé prochainement en juillet.

Nouveau visuel et trailer pour l’anime The Mononoke Lecture Logs of Chuzenji-sensei dont sa diffusion est prévu le 7 avril.

L’intégral de l’anime Hajime no Ippo en vf arrivera prochainement sur ADN dans l’année en plusieurs salves.

Adapté du manga de Ao Tajima , l’anime Hotel Inhumans se dévoile en trailer pour une diffusion en juillet.

L’anime Zatsu Tabi : That’s Journey dévoile un nouveau trailer pour une date de sortie fixé au 7 avril.

Le premier film Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – La Forteresse Infinie s’affiche pour une sortie le 18 juillet prochain au Japon. Ce film qui adapte la première partie de l’arc final du manga , se dévoile en trailer qui résume par la même occasion les différents événements de l’anime depuis la première saison.