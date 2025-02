Gameblog 9/10

IGNFrance 9/10

GameWave 18/20

JV 17/20

Millenium 85%

Gamekult 7/10

Avec Civilization 7, Firaxis parvient à moderniser la franchise en beauté tout en respectant son héritage. L’évolution des âges, la diplomatie plus stratégique et le nouveau système militaire apportent un vrai renouveau salutaire pour la saga. La gestion des villes est plus fluide, l’expansion plus naturelle et l’architecture évolue au fil du temps, rendant chaque empire unique. Le style visuel, proche de Civilization V, et l’ambiance sonore immersive renforcent encore l’expérience. Plus accessible sans perdre en profondeur, cet opus pourrait bien devenir la nouvelle référence du 4X. Reste à voir s’il tiendra ses promesses sur le long terme au niveau du suivi du studio, mais une chose est sûre : Civilization 7 marque un tournant pour la saga et il a largement les épaules pour dépasser Civilization 5.Les défauts de Civilization VII en sont-ils vraiment ? Pour certains oui, mais la plupart semblent facilement corrigeables avec quelques patches de confort ou d'équilibrage. D'autres ne sont que des problèmes aux yeux des joueurs, là où 2K doit voir du DLC et du Live Service. Le contenu supplémentaire n'est pas nouveau pour la saga Civilization. Sans Passe de Combat ou Saisons, Civ VI s'est enrichit tranquillement pendant des années. Mais pour Civilization VII, on est à la fois intrigué par un retour une certaine simplicité de contenu et déçu de ne pas avoir au moins l'Age Contemporain en plus. La nouvelle structure du jeu est en tous cas totalement pensée pour ajouter ces Ages indépendants, avec leurs gameplay inédits. Combien cela va-t-il nous coûter ? Au pire les nouveaux venus n'ont jamais eu de meilleure porte d'entrée, et les vétérans s'amuseront un temps avec les nouveautés et le côté nostalgique avant de passer à caisse.Civilization VII était une première pour nous, et nous sommes comblés. Sans jamais avoir été perdu, nous avons pris du plaisir à découvrir cette licence, sans voir le temps passer. Le titre saura attirer les anciens joueurs comme les nouveau, grâce à une très belle accessibilité, qui ne perdra personne en chemin.Avec une direction artistique soignée, une bande-son immersive et une rejouabilité quasi infinie, ce nouvel opus s'impose comme une référence du genre. Que vous soyez un conquérant aguerri ou un stratège en herbe, Civilization VII mérite assurément une place dans votre ludothèque.Civilization VII est une franche réussite. Quand on est le vieux mastodonte d’un genre qui a accueilli de nouvelles têtes ces dernières années, il est souvent difficile de s’adapter, mais les développeurs de Firaxis ont parfaitement rempli leur mission en s’inspirant des meilleurs éléments de la concurrence tout en gardant ce qui fait la force de la série. La séparation en âges distincts aux directions différentes et les nombreuses façons d’adapter notre stratégie permettent des parties engageantes jusqu’où bout, là où la lassitude gagnait souvent en fin de jeu dans les précédents opus. Avec une bande-son au top et des visuels plus fins et détaillés, Civ 7 saura attirer tous les publics même si l’interface utilisateur mérite sans doute quelques correctifs. Bien que l’on aurait aimé une politique de DLC moins invasive d’entrée, il ne fait nul doute que vous passerez de longues nuits à jouer “juste un dernier tour” et que vous ne le regretterez pas. Excellent opus !Civilization 7 trouve le bon équilibre entre la conservation de tout ce qui a fait le succès des titres récents et l'innovation. Ce n'est pas juste un jeu de la licence de plus, Le système d'âges révolutionne le déroulement de la partie, ce qui pousse à jouer et à penser autrement. Chaque âge est unique, avec ses propres défis. Si on y ajoute les efforts faits pour réduire le micromanagement et rendre la progression plus simple et intuitive sans nuire à sa profondeur, il pourrait bien séduire de nouveaux joueurs. Tout n'est cependant pas parfait, même sur PC, on peut remarquer des problèmes techniques et se plaindre des habituels problèmes liés à l'IA et à l'interface. Quelques fonctionnalités et options manquent populaires aussi à l'appel. Comme à chaque fois, Civilization 7 aura probablement besoin de quelques années pour atteindre son plein potentiel, mais cela ne nous empêchera pas se passer des centaines d'heures dessus dès à présent.Firaxis livre une bonne copie, avec une boucle de gameplay intéressante qui se renouvelle bien et qui parvient à rendre le micromanagement moins lourd pour inciter avec succès même les plus récalcitrants à multiplier la fondation de villes pour étendre son empire. Un sacré changement de rythme pour la licence auquel on finit par adhérer. Si on retient surtout la refonte du système diplomatique et la cohérence dans la façon de jouer des IAs, on espère que Firaxis trouvera un moyen à travers des correctifs de rendre la structure d'une partie un peu plus imprévisible, un motif se dessinant assez clairement après une trentaine d'heures de jeu sur le déroulé globale d'une partie. C'est le revers de la médaille de ce nouveau modèle qui découpe une partie en trois âges, qui fonctionne bien avec son soft reset, mais vient à son lot de problèmes. Ça reste malgré tout un jeu sur lequel on se voit facilement passer plus d'une centaine d'heures d'ici la fin de l'année 2025, en solo ou en multi.