Nous allons utiliser le corps bien doté d’Honoka pour faire souffrir les propriétaires !



Notre objectif était de créer un maillot de bain qui transmet le message qu'Honoka, avec sa personnalité douce, a décidé de son propre chef de porter une tenue sexy parce qu'elle a réalisé qu'elle aimait le propriétaire des îles Vénus (alias le joueur).



J'ai pensé que si je le rendais trop sexy, cela ne conviendrait pas à Honoka. J'ai donc opté pour un costume sexy qui équilibrerait au mieux cette saveur tout en conservant la personnalité de Honoka.

Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation (à ne pas confondre avec Venus Vacation PRISM qui va sortir prochainement en mars sur PC et PS5) est le jeu service le plus ancien de chez Koei-Tecmo, étant encore actif depuis 7 ans au Japon (5 en occident via Steam).Les développeurs ajoutent régulièrement du contenu, essentiellement de nouveaux vêtements et de nouveaux personnages féminins (originaux ou parfois issues de Dead or Alive).La dernière mise à jour concerne Honoka et sa nouvelle tenue. Dans une interview pour le magazine japonais Famitsu, on apprend que les développeurs avaient pour objectif de "faire souffrir" les joueurs (autrement dit, les faires craquer) en utilisant les formes plantureuses de l'héroïne. C'est notamment ce que raconte fubuki, l'artiste derrière la conception de cette tenue.Je ne sais pas si cette tenue aura fait craquer les joueurs japonais au final (pas encore disponible sur la version Steam), mais sachez que cette tenue est basée sur la tenue d'Honoka du pack DLC "Newcomer" dans Dead or Alive 5: Last Round. Voici la comparaison :Honoka a été justement introduite à la série avec la version Last Round de DOA5. C'est la fille de Raidou, le boss de fin du premier Dead or Alive (et par conséquent la demi-soeur d'Ayane). Elle devient très vite un personnage populaire notamment au Japon, au point qu'elle efface Kasumi et les autres filles dans les Dead or Alive Xtreme.Je ferais plusieurs top Dead or Alive prochainement