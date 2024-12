Actualité



Annonce teasée en début de semaine, c'est la Reine de Noël, Mariah Carey, qui apparaît dès aujourd'hui dans Fortnite dans son apparence iconique du clip musical "All I Want for Christmas Is You", ici la version de 2019. Les joueurs pourront ainsi acquérir 2 skins de la chanteuse ainsi que divers accessoires dans la boutique du jeu.Comparatif :