La mise à jour 1.009.001 est disponible depuis cette nuit, ajoutant principalement le mode Photo ainsi que 4 nouvelles tenues et 1 accessoire* pour EVE. Le pack NieR: Automata est aussi disponible au prix de 9,99€, avec 3 tenues, 1 accessoire et 3 coupes de cheveux pour EVE, 1 tenue pour Lily ainsi que la tête d'Emil pour Adam et le Pod de 2B pour le drône.Tous les éléments de collaboration NieR: Automata s'obtiennent dans la boutique d'Emil située aléatoirement dans le Westland et le Grand Desert, et où il faudra aussi trouver au préalable les larmes stellaires (monnaie de la boutique). Quant au mode Photo, il se débloque via une quête dans le tableau de bord de Xion.*Accessoire qui s'obtient automatiquement si vous avez fait une certaine fin du jeu et vous permet de changer l'apparence de EVE quand elle entre en mode Tachy.