GAC 9/10

JDG 9/10

Millenium 85%

GameWave 17/20

ActuGaming 8,5/10

Gameblog 8/10

JV 16/20

Si on fait un résumé de tout ça, je dirais que Super Mario Party Jamboree est le jeu de la série dans lequel j’ai eu le plus de plaisir depuis les premiers jeux sur N64. Je trouve que Nintendo Cube a mélangé les bons ingrédients pour arrivé avec une belle recette équilibrée. La sélection de mini-jeux est excellente et les nombreux modes offrent une jouabilité très variée. En plus, le tout est quand même accessible pour n’importe quel joueur qui veut rejoindre notre partie.Même en solo, je pense qu’un fan du genre va y trouver son compte et c’est notamment grâce à une approche originale pour plusieurs modes. C’est assurément le genre de jeu que je vais vouloir sortir avec des invités de tous les âges pendant les fêtes pour bien les divertir. Bref, si vous attendiez un retour glorieux de Mario Party, celui-ci est celui que vous devez acheter.Seul ou à plusieurs, ce Mario Party est un condensé de fun et de rigolade à emporter partout. Pour la première fois depuis son âge d’or sur GameCube, la franchise parvient à nous proposer un nouveau must have pour les soirées jeux en famille et entre amisNintendo nous délivre le party-game ultime avec Super Mario Party Jamboree. Le meilleur mode "classique" jusqu'à présent en plus d'une pléthore de nouveaux modes de jeux si vous voulez une expérience différente, des nouveaux personnages, des nouveaux plateaux, plus d'une centaine de nouveaux mini-jeux... C'est une régalade du début à la fin à savourer sur son canapé avec ses amis comme habituellement, mais également en solo cette fois, grâce au nouveau mode "Quêtes et entraide" introduit dans cet épisode.Une formule Mario Party parfaite qui vient terminer le cycle de vie de la Switch sur une excellente note, et on se demande déjà comment le géant japonais pourra faire mieux que cet épisode sur leur prochaine console durant les années à venir.Avec Super Mario Party Jamboree, Nintendo frappe fort pour le genre du party game. Cet opus, qui a mis les petits plats dans les grands, propose une pléthore de modes à découvrir en solo, avec des amis ou bien d'autres joueurs en ligne, gommant ainsi tout potentiel sentiment d'ennui.Avec son roster de personnages jouables enrichi et plus d'une centaine de mini-jeux, Super Mario Party Jamboree est, incontestablement, l'opus le plus complet de la franchise. Tout le monde y trouvera son compte, il n'y a pas de doute.Sa direction artistique remplie de couleurs vives insuffle beaucoup de joyeuseté, et ce, même dans les modes compétitifs. Quelques éléments annexes, comme le HUB central et le système de points, sont relativement appréciables et font sens, mais peuvent vite devenir des compléments anecdotiques.À placer entre les mains des petits comme des grands !Super Mario Party Jamboree devrait s’imposer comme la nouvelle référence du party game sur Switch. Le titre reste fidèle à l’héritage de la franchise tout en apportant des nouveautés bienvenues. Nous sommes heureux de constater que Nintendo semble avoir pris en considération les critiques formulées à l’encontre de l’épisode précédent : sept plateaux au lieu de cinq précédemment, de nouveaux modes de jeu ont vu le jour, il y a davantage de personnages jouables… Que vous soyez un fan inconditionnel ou un joueur occasionnel, Super Mario Party Jamboree offre suffisamment de diversité et de fun pour vous garantir de passer de bons moments entre amis.Plus généreux, imprévisible et flamboyant que jamais, Super Mario Party Jamboree s’impose comme un indispensable pour animer ses soirées entre amis ou en famille. Ce dix-huitième épisode s’affranchit de certains choix douteux de ses prédécesseurs pour se concentrer sur l’essentiel : des mini-jeux efficaces et plus nombreux que jamais, des parties endiablées qui gagnent un tout petit peu en rythme et un contenu assez généreux pour ne pas lasser ceux qui ne le sortiraient qu’à de rares occasions. Avec quelques modes de jeux venant garnir le tout, certains assez ingénieux, d'autres faisant plus office de gadgets, Super Mario Party Jamboree a le mérite de varier les plaisirs. Ce n’est certes pas une révolution, mais il n’en reste pas moins un excellent party-game qui saura égayer sans problème vos soirées et vous offrir quelques fous rires.Avec ce nouvel épisode du célèbre jeu de l’oie gavée aux hormones de Nintendo, vous viendrez pour les modes “Pro” ou “Classique” de Mario Party, vous resterez pour ses multiples autres propositions distrayantes, en solo comme en multi. Toujours aussi fun, plein à craquer de contenus et apportant des règles rafraîchies bienvenues, Super Mario Party Mario Party Jamboree prend enfin des risques alors que la série trottine dans sa zone de confort depuis 8 ans. Ici, le multi en ligne est plus que jamais encouragé, notamment avec le Koopathlon jouable jusqu’à 20 joueurs simultanément. Certes, il y a du très bon et du dispensable dans ce qu’il propose de faire, mais ce Jamboree est une très bonne pioche.