Une suite qui reprend le cœur de Frostpunk, la construction de villes de survie dans le froid, et qui le fait évoluer dans tous les sens, sans rien perdre de ce qui a rendu la série si spéciale au départ.

Frostpunk 2 met son gameplay au service de la narration et, à travers des mécanismes de jeu relativement simples, parvient à faire vivre au joueur des émotions fortes et un dilemme moral constant. Du point de vue du gameplay, il s’agit d’un city builder assez simple, mais c’est dans la dynamique politique et sociale que réside l’essence même du jeu créé par 11 Bit Studios. Frostpunk 2 démonte toute notion d’utopie sociale et montre que les humains sont des êtres intrinsèquement irrationnels, prêts à s’autodétruire. Les limites imposées au pouvoir de décision du joueur s’inscrivent parfaitement dans ce cadre, forçant le joueur à prendre des décisions difficiles et inconfortables, offrant un niveau de stratégie beaucoup plus satisfaisant et raffiné par rapport aux jeux de gestion traditionnels.

Le gameplay stimulant de Frostpunk 2 en fait une expérience captivante malgré une vision sombre et cynique de la nature humaine.

A sequel that takes the thrilling cold-survival city-building heart of Frostpunk and evolves it in every way, while losing none of what made the series so special to begin with.Témoigner de l'évolution d'un très bon jeu vers l'excellence est un plaisir rare. D'aucun diront que le premier Frostpunk était déjà excellent, mais la complexité de cette suite, sans perdre un iota du charme, de l'exigeance et de la tension du premier, montre à quel point il pouvait encore grandir. Il reste cependant de la place pour de la narration dans cet univers qui mérite d'être plus exploité - on est conscient de demander quelque chose de très difficile, 11 bit Studio a déjà fait de gros efforts sur la narration environnementale. Mais on n'aurait pas été contre une autre campagne (qu'on imagine arriver en DLC). Et bien entendu, un coup de polish reste nécessaire ; les moins impatients peuvent attendre un patch ou deux. Pour tout le reste, malgré des sujets risqués, Frostpunk 2 vise juste. Attention à ce que vous pourriez découvrir sur vous en jouant...En bouleversant presque entièrement la formule originale de sa licence mise en place en 2018, 11 bit studios réussit avec brio à faire de Frostpunk 2 un excellent city-builder axé survie. Bien qu’il ne soit pas parfait non plus, la faute surtout à des dilemmes moraux trop souvent supplantés par l’aspect gestion de la cité, il propose une expérience de jeu extrêmement solide, convaincante et plaisante à découvrir et redécouvrir. Sincèrement, cette suite surpasse Frostpunk premier du nom dans quasiment tous les domaines et est un candidat très sérieux au titre de meilleur jeu de gestion de l’année. Et qui sait, même si les productions de ce genre sont un peu trop perçues comme de niche par le grand public, le retrouver dans la liste des potentiels GOTY 2024 serait amplement mérité.Frostpunk 2 mette il suo gameplay al servizio del racconto e, tramite meccaniche di gioco tutto sommato semplici, riesce a far vivere al giocatore delle emozioni forti e un costante dilemma morale. Dal punto di vista ludico, siamo al cospetto di un city builder senza troppi sussulti, ma è nelle dinamiche politiche e sociali che va ricercata la ragion d'essere del titolo creato da 11 Bit Studios. Frostpunk 2 demolisce qualsiasi velleità di utopia sociale e dimostra come l’uomo sia di per sé un essere irrazionale pronto ad autodistruggersi. I limiti posti al potere decisionale del giocatore funzionano alla perfezione in questa ottica, che è dunque costretto a prendere decisioni difficili e scomode: un livello di strategia molto più appagante e raffinato rispetto a quello proposto dai soliti gestionali.Frostpunk 2's challenging gameplay makes for a compelling experience despite a dour and cynical view of human nature.