Actua 9/10

NoixyPixel 9/10

Bakeru est un délicieux jeu de plateforme 3D moderne qui capture l'essence de titres classiques comme Goemon. Avec son monde dynamique, ses combats stimulants et son exploration captivante, Bakeru s'impose comme un jeu incontournable pour les fans du genre. Malgré quelques défauts mineurs dans ses mécanismes de combat, l’exécution globale du jeu et son attrait nostalgique en font une expérience inoubliable.

GodIsAGeek 8/10

BAKERU est un joli jeu de plateforme et d'action inspiré du Japon, avec une nouvelle approche de combats à base de tambour et en plus plein d'objets de collection sensationnels à rassembler.

Destructoid 7,5/10

Il n'est pas mauvais. Je dirais même que c'est très solide. C'est juste un peu fade. Dans son effort pour un univers lisse, il a effacé beaucoup de sa personnalité. Malgré plus de 50 niveaux (plutôt longs), dans quelques mois, je ne me souviendrai probablement pas de grand-chose à propos de Bakeru. Il offre une représentation affectueuse du Japon, mais ne vous permet pas d'y vivre. Il vous permet de visiter, mais vous n'êtes pas autorisé à quitter le centre de villégiature. C'est tout ce que j'ai à dire : Un combat entre un robot théière et un onigiri géant est beaucoup plus efficace si vous avez nouer une relations avec les PNJ auparavant.

Tests en vidéo

NintendoLife 8/10

