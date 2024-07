À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial ! Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse.



Mais, quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête... et trouve la solution ! En voulant bien faire, la voilà repérée... Jinshi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal !

Adaptée des romans éponymes de Natsu Hyuuga par Itsuki Nanao avec Nekokurage aux dessins, le manga Les carnets de l’Apothicaire par les éditions Ki-oon est une énorme surprise que j’ai découvert en visionnant une partie de l’adaptation animé. À travers ces différents tomes, j’y ai découvert Mao Mao, l'héroïne qui est très attachante dès le début par ces traits de caractère, mais aussi par sa curiosité et sa connaissance dans les diverses plantes et poisons. On suit cette apothicaire en herbe et ces réflexions intérieures qui naviguent entre des enquêtes, et conflits voir parfois des situations assez comiques et invraisemblables. Les excellents dessins de Nekokurage nous transportent dans un univers assez atypique ou chaque élément de décors est joliment bien représenté, et qui donne quelque chose d’assez original qui se démarque assez bien du genre.



Pour parler de l’intrigue, elle est intelligemment bien ficelées et s’enchaînent sans trop de difficultés, les enquêtes et affaires sont très bien rythmés et profite par la même occasion de personnages assez bien développés qui dans le fond sont tous très intéressant. La touche d’humour est particulièrement bien amené donnant un équilibre assez juste sans pour autant dénaturer le reste.



Avec un premier tome qui pose les bases de son univers et de ces personnages, la suite parvient à se montrer bluffante par son héroïne, ces personnages et son intrigue. Les carnets de L’apothicaire est sans aucun doute un manga et un animé que je recommande vivement.