Microsoft n'a pas indiqué de date ou de fenêtre de sortie pour Gears of War : E-Day, mais il y a quelques mois, j'avais entendu dire que la sortie était prévue pour 2025, avant même Fable ( Fable vise novembre ou décembre 2025 selon lui ). Cela a peut-être changé depuis, donc l'absence de fenêtre de sortie donne à The Coalition une certaine marge de manœuvre.

Gears Of War : E-Day

posted the 06/13/2024 at 06:09 PM