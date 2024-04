Gamergen 18/20

JV 17/20

GameWave 17/20

ActuGaming 8/10

Millenium 80%

Gameblog 8/10

GAC 8/10

JDG 8/10

JVFrance 8/10

Numerama 7/10

Finalement, nous avons passé un excellent moment avec Stellar Blade. Vous l’aurez compris, ce n’est pas que du « rentre-dedans », c’est aussi des moments calmes et apaisants. Visuellement, c’est super propre, l’odyssée est prenante et palpitante, et les scènes de combat sont fulgurantes, nerveuses et brutales. Cela fait du bien de voir ce type de production dévaler dans nos rayons, sans censure, ni langue de bois. En somme, si vous aimez l’Action et l’Aventure avec un grand A, ne passez pas à côté de cette expérience délirante et cocasse.Lors de notre preview, nous avions décrété que Stellar Blade pouvait devenir la nouvelle étoile du jeu d’action. Aujourd’hui, après plus de trente heures de jeu, on est en mesure de le confirmer tant le savant mélange des genres qu’il nous propose nous tient en haleine de bout en bout, et ce, malgré les multiples couacs soulignés dans notre test. Si nous avions nourri des attentes pendant des mois et des mois à son sujet, Stellar Blade les dépasse aisément. Le gameplay ne cesse de se pimenter, les styles de jeu décuplent la manière d’approcher les combats, l’univers et les graphismes nous emportent et le travail conjoint de Shift Up et Monaca sur les musiques en font vraiment une aventure qui n’a pas à rougir face à NieR : Automata ou aux autres cadors.Bien que le concept de Stellar Blade ne soit pas révolutionnaire, le jeu se démarque par son originalité en offrant un ensemble éclectique. Il combine avec élégance un gameplay diversifié, une histoire très bien ficelée et une difficulté adaptative. La mort fait partie intégrante du gameplay, mais n'est ni handicapante ni frustrante. Pour autant, le titre n'en devient pas juvénile et offre un réel goût de reviens-y.La progression navigue entre monde ouvert et séquencé tandis que les adversaires sont aussi variés que nuancés, permettant une progression pédagogique.En fin de compte, bien que Stellar Blade ne soit pas dépourvu de défauts, avec une mobilité parfois capricieuse et une lisibilité des combats pas toujours intuitive, il demeure un titre qui mérite l'attention. Il offre une voie prometteuse pour le développement des jeux sur consoles par les éditeurs asiatiques, en dépassant les préjugés initiaux.Stellar Blade a beau être indissociable de son caractère sulfureux, il ne peut heureusement pas se limiter à cela. Shift Up réalise un petit exploit avec son premier jeu de cette taille, qui a toutes les armes pour être l’un des meilleurs jeux d’action de cette année. A l’image d’EVE, il lui manque sans doute ce petit quelque chose en plus qui l’aurait rendu marquant (en dehors de l’attractivité de son héroïne) ou qui lui aurait permis d’aller talonner les titres dont il pioche les idées ici-et-là. En résulte malgré tout une proposition très solide, pleine d’ambition et de bonne volonté, qui servira sans doute de fondation pour une licence qui n’a pas fini de faire parler d’elle.Stellar Blade est une franche réussite, avec de sérieux arguments, qui pourraient vous donner de bonnes raisons d'y jouer. C'est très beau, avec une réalisation de grande qualité à tous les niveaux, et les combats très satisfaisants sont au centre du gameplay. Les affrontements sont aussi nombreux qu'exigeants, et les joueurs à la recherche de défi ne devraient être déçus que par le nombre un peu trop restreint de boss. Le monde est aussi intéressant à explorer, et il confère une durée de vie notable à l'ensemble. Au final, on regrettera surtout que les petits accrocs, notamment au niveau de l'histoire, viennent briser l'immersion.Un très bon jeu d’action particulièrement généreux, voilà qui résume assez bien ce Stellar Blade. À défaut d’être transcendant et d’aller au bout des choses, l’exclusivité PS5 met un point d’honneur à réussir tout ce qu’elle touche en cochant toutes les cases du parfait AAA. Des combats dynamiques et exigeants, de l’exploration, un peu de monde ouvert et des graphismes de haute volée, le cahier des charges est rempli à ras bord. En revanche, à l’image de son héroïne, le jeu est superficiel. Il sexualise à l’excès son personnage central sans jamais en prendre soin ni exploiter son plein potentiel, et il reste toujours sagement dans les clous, sans jamais prendre de risques. Dommage, parce que Stellar Blade en a sous le coude et a beaucoup à offrir. Si le succès est au rendez-vous, nul doute que l’on retrouvera Eve prochainement.Stellar Blade a ses bons comme ses mauvais moments. Heureusement, le premier l’emporte généralement sur le second. Les phases de combat ont une dynamique vraiment agréable, digne des grands jeux de d’action des dernières années. Le monde est vaste et on peut plonger facilement durant plusieurs heures sans voir le temps passé. La musique est exceptionnelle. Bref, on a beaucoup de plaisir avec Stellar Blade. Malheureusement, quelques phases dans lesquelles il y a des injustices surviennent. On meurt pour des raisons stupides et c’est frustrant. C’est sans parler de l’hypersexualisation dans le jeu qui est omniprésent. Mais si vous êtes en mesure de faire l’impasse sur ces enjeux sociétaux et techniques, vous aurez tout de même du plaisir avec EVE et Stellar Blade.Nouveau studio et nouvelle licence font bon ménage dans le monde des exclusivités PlayStation. Après s'être trop souvent reposée sur les grandes franchises qui ont fait son succès, la console de Sony se lance enfin en terrain inconnu avec Stellar Blade. Le constructeur a su parier sur le bon cheval en s'accordant les droits de cette production coréenne inédite. Fun, accessible et avec une excellente marge de progression, ce mélange des meilleurs éléments d'action RPG et de Souls-like fait mouche. Loin d'être une pépite parfaite, Stellar Blade reste néanmoins une première prouesse pour le studio Shift Up.À la croisée des chemins entre l’Action-Adventure et le Souls-like, Stellar Blade prodigue l’union parfaite des deux genres. Le titre de Shift Up Corporation propose une belle variété dans son gameplay, le tout enrobé dans une esthétique charmeuse. Stellar Blade pourrait faire office d’excellente introduction au style popularisé par le studio japonais FromSoftware, Inc. du fait de son côté beaucoup plus accessible, renforcé par l’ajout d’un mode facile auquel il sera possible de se rabattre à tout moment de la partie en cas de pique de difficulté trop importante pour le néophyte. On pourra déplorer une aventure un poil courte et un certain manque de renouvellement dans les environnements proposés mais, néanmoins, on passe un excellent moment du début à la fin du fait de son gameplay nerveux et maîtrisé ainsi que son histoire, bien que convenue, dépeignant un trio de héros attachants. Pour sa première production en dehors du support mobile, Shift Up Corporation s’en tire haut la main. Stellar Blade est incontestablement un hit de cette année 2024 destiné à la console de Sony.Soutenu par PlayStation, en grand besoin d’exclusivités PlayStation 5 en 2024, Stellar Blade ne manque pas d’arguments. Sa réalisation haut de gamme et ses combats techniques parlent pour lui. Ils donnent envie de découvrir cet univers original, articulé autour d’une héroïne qui ne doit pas être résumée à son seul physique.Malheureusement, les développeurs du studio coréen Shift Up ont voulu trop en mettre dans Stellar Blade, qui se perd dans une proposition qu’il peine à assumer, avec certaines séquences vraiment pénibles. À cela s’ajoute un équilibre douteux dans les dernières heures, qui prouvent que le jeu vidéo se cherche beaucoup. Et ne se trouve jamais vraiment, sauf dans l’hypersexualisation de son personnage principal.