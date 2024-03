« Pour être honnête, je n’ai jamais eu trop d’attirance pour les anime, même quand mon travail a été adapté en série animée, je me sentais embarrassé d’admettre que je ne le regardais pas trop, mes excuses aux équipes.

Il y a 10 ans, un peu sorti de nulle part, on m’a demandé de revoir le script du film d’animation Dragon Ball, donc j’ai dessiné des designs simples pour des personnages et des paysages. Je me disais « je peux laisser les parties difficiles pour les équipes d’animation » (rires).



De fait, c’est assez embarrassant pour moi de recevoir cette récompense pour l’entièreté de mes accomplissements durant ma carrière de la part du Tokyo Anime Award. Merci beaucoup.

Un de mes souvenirs les plus inoubliables dans le travail d’animation est celui de quand j’ai rencontré le regretté animateur, Toyo Ashida pour un projet d’anime nommé « Kosuke-sama Rikimaru-sama », qui a été produit par le Shōnen Jump Original. Ce projet ne se basait pas sur le manga, donc une rencontre a eu lieu. C’était une personne adorable et nous avons rapidement sympathisé, et à chaque fois que je voyais sa technique de dessin, j’étais très ému par sa touche à la fois appliquée et rapide.



Je me disais, « OK, je suppose que c’est ce genre de toucher dont j’ai besoin pour accélérer le process de dessin et rendre Dragon Ball beaucoup plus fluide. » Le temps de dessin a été réduit de deux tiers de ce qu’il était initialement. Nous nous sommes influencés l’un l’autre de bien des façons, et je pense que c’était vraiment une période enrichissante. Je prie pour le repos de l’âme d’Ashida-san.

Dragon Ball DAIMA, qui sortira en 2024, était prévu au début en série animée originale, sans moi, mais j’ai commencé à donner quelques petits conseils ici ou là, et j’ai fini par être complètement impliqué dans ce projet sans le réaliser. Je n’ai pas été seulement impliqué dans l’ossature de l’histoire, mais aussi sur la vision du monde en général, les designs des personnages, les mechas et d’autres aspects. J’espère que vous aimerez regarder la série, qui je pense n’est pas seulement intense et pleine d’actions, mais aussi pleine de contenus.

Finalement, je voudrais remercier tout le monde qui m’a aidé et accompagné depuis tout ce temps ! Je ne suis pas sûr de pouvoir faire beaucoup plus, car je ne suis pas très confiance dans ma santé, surement du fait de mon mode de vie quand j’étais plus jeune, mais j’essaierais de faire de mon mieux pour créer de nouvelles œuvres intéressantes, donc svp continuez à me soutenir ! »

La célébration, de sa carrière, de ses œuvres, devait avoir lieu de son vivant lors du Tokyo Anime Award Festival qui a eu lieu du 8 au 11 mars à Tokyo Ikebukuro. Akira Toriyama devait recevoir la récompense d’honneur (parmi d’autres comme Toshio Furukawa, le seiyu de Piccolo) pour tous les accomplissements de sa carrière depuis plus de 45 ans.Le discours qu’il avait prévu a été publié par l’organisateur de l’évènement dans le dépliant de présentation de remise des prix.