Prince of Persia: The Last Crown est une agréable surprise en ce début d’année. Alors que janvier est habituellement synonyme de tranquille, les joueurs ont plutôt un jeu d’une très grande qualité à se mettre sous la dent. On parle d’un jeu qui possède une excellente durée de vie, facile d’accès et qui redonne ses lettres de noblesses à une licence qui en avait bien besoin à un studio qui en avait tout autant besoin. Avec d’autres titres qui s’en viennent au cours de l’année, on espère grandement que Prince of Persia est annonciateur de qualité.Si l’on résume : combats profonds, acrobaties impressionnantes, pièges et énigmes, boss complexe, personnages intéressants, pouvoirs temporels, présentation soignée et assumée. On dirait bien que Prince of Persia : The Lost Crown coche la plupart des cases. Sans oublier qu’il le fait en étant un Metroidvania très respectueux des codes du genre et innovant sur certains de ses points les plus rebutants. Bref, pari largement gagné pour Ubisoft Montpellier.En conclusion, Prince of Persia: The Lost Crown n’est pas seulement un retour aux sources, mais une revitalisation audacieuse d’une franchise emblématique. Tel un phénix, il renait de ses cendres dans une splendeur époustouflante!Des combats passionnants, une histoire captivante, une esthétique éblouissante et une exploration immersive font de ce jeu l’une des premières grandes sorties de l’année 2024. Le côté Metroidvania est très bien ancré et propose au joueur de naviguer et de revisiter de vieilles zones encore et encore et ça, ça me plait! Malgré quelques petits bugs, l’expérience intense, mais gratifiante, mérite amplement sa place sur votre liste de jeux à jouer si vous êtes un amateur de jeux de plateformes et de Metroidvania, d’autant plus si vous êtes un fan incontesté de l’univers de Prince of Persia.Préparez-vous à vous perdre dans les méandres du mont Qaf et à affronter des défis dignes d’un Immortel.Après des mois de galère, Ubisoft sort du sable vainqueur. Prince of Persia The Lost Crown réussit avec brio le retour de la franchise sur la scène vidéoludique. Tout n'est pas parfait mais le titre nous offre une expérience de jeu comme on les aime, avec un metroidvania abouti et même novateur, ce qui est assez rare pour le noter. On apprécie son ambiance orientale, ses décors et la complexité de ses environnements.Fluide, rythmé, souvent très inspiré et reposant sur un vrai sens du timing pour les phases de plateformes comme les combats, Prince of Persia: The Lost Crown est une excellente surprise. Le côté Metroidvania est très (très) impressionnant, avec en prime des combats très dynamiques, et globalement un challenge plutôt relevé, qui fera appel à tous les sens du joueur. Certes, on pourra pester face à un côté un peu “jeu mobile” par moments (visuellement parlant), avec une DA un brin discutable ainsi qu’un certain manque de souplesses parfois, mais le plaisir de jeu est à l’image du Mont Qaf, à savoir IMMENSE, sublimé qui plus est par une ambiance sonore juste extraordinaire.Malgré ses faiblesses d'un point de vue scénaristique et dans sa direction artistique, difficile de bouder son plaisir devant ce Prince of Persia : The Lost Crown. La qualité de son système de combats, exigeant et nerveux, ainsi que sa capacité à nous donner naturellement envie de tout explorer. Certains défis optionnels rendront l'obtention du 100% d'autant plus satisfaisante et ça faisait bien longtemps, à titre personnel, que je n'avais pas passé des longues sessions sur un jeu sans relever la tête et constater le temps écoulé. Un double effet nostalgique de retrouver mes habitudes d'adolescent, avec un retour en grâce d'une licence qui n'avait plus donné de signe de vie concret depuis un moment.Prince of Persia The Lost Crown remplit toutes les cases du parfait metroidvania. Il ne réinvente pas la roue, mais s'approprie un genre qui sied parfaitement à la licence. Artistiquement très réussi, visuellement séduisant, le jeu est aussi extrêmement dynamique et prenant. On prend plaisir à explorer cette citadelle figée dans le temps, à découvrir ses environnements variés et inspirés même si, dans le fond, on les a déjà vus mille fois ailleurs. Le fait est que l'exécution est au top et que le travail artistique crée l'illusion parfaite. Cerise sur le gâteau, en plus d’offrir un challenge personnalisable de bout en bout, ce Prince of Persia est d’une extrême générosité. Son gameplay se densifie plus on avance et les mécaniques fusionnent les unes aux autres pour créer des phases de plateformes aux petits oignons et des combats de boss mémorables. On ne va pas tourner autour du pot, Prince of Persia The Lost Crown marque le retour en force de la licence, une franche réussite en plus d’être une excellente surprise.Le bilan de ce Prince of Persia: The Lost Crown est clairement positif. Le titre offre de très bonnes sensations de jeu avec un gameplay vraiment dynamique et soigné. On prend donc autant de plaisir à se battre qu’à virevolter dans tous les sens et aller de plateforme en plateforme. Le dépaysement, servi par une musique dans le tempo et un traitement appuyé de la mythologie perse, est garanti. Le jeu se permet même quelques fulgurances par une réalisation pêchue et colorée de ses transitions en combat. Cependant, quelques petits soucis techniques font légèrement grincer les dents, et on aurait aimé que la générosité d’Ubisoft Montpellier impacte aussi sa contribution au metroidvania, là où le soft a plus reçu de la formule qu’il ne lui a donné. On nous livre alors une déclinaison solide du genre, à laquelle s’ajoute une forte accessibilité, mais où le manque de prise de risque empêche d’hisser encore plus haut ce Prince of Persia: The Lost Crown. Néanmoins, l’essentiel est là : Ubisoft commence l’année avec un jeu très sympathique et insuffle un agréable vent de fraîcheur à une de ses licences historiques.Avec Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft ressuscite une illustre saga. Et l’entreprise ne s’y trompe pas. Avec une prise de risque mesurée, ce nouvel opus s’inscrit dans le genre Metroidvania avec de belles réussites dans sa besace. Long et plaisant, Prince of Persia: The Lost Crown a de bons moments à offrir, avec en prime une difficulté bien dosée, jamais frustrante et parfois même gratifiante.Il est simplement dommage de devoir composer avec une direction artistique gloubi-boulga, qui trahit quelques inspirations plus maladroites. Cela étant, Prince of Persia: The Lost Crown permet à Ubisoft de démarrer l’année 2024 avec des bases solides. L’éditeur français ne pouvait pas en dire autant en 2022 et en 2023.Prince of Persia The Lost Crown est une bonne surprise de ce début d'année, avec un gameplay satisfaisant proposant tout ce qui se fait de mieux dans le genre Metroidvania, sans oublier d'innover. La direction artistique cartoonesque, l'histoire pleine de clichés et les scènes d'action extravagantes peuvent être une qualité ou un défaut en fonction de vos sensibilités, mais cela ne doit pas vous décourager d'y jouer, tant il est plaisant d'explorer, de combattre et de réaliser des acrobaties incroyables avec une facilité déconcertantes.