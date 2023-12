Geeko 6,9/10

Cela commence à faire pas mal d’années que nous n’avons pas vu de jeu Dragon Quest Monsters par chez nous. Cette série de spin-offs de Dragon Quest s’inspire de Pokémon en utilisant les nombreuses créatures de la licence. Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres est un retour aux sources sympathique, mais qui n’a sans doute bénéficié que d’un budget limité. Cette aventure nous montre la jeunesse de Psaro, un antagoniste de Dragon Quest IV. Victime d’une malédiction l’empêchant de combattre, il est forcé de devenir un meneur de monstres. Le scénario est malheureusement décevant, de même que la présentation du jeu. Ce n’est pas très joli, ni très fluide, et les musiques sont largement composées de reprises d’anciens épisodes. Cependant, ce Dragon Quest Monsters est un titre qui convainc beaucoup plus par son gameplay. Véritable Pokémon-like, nous pouvons recruter 500 créatures uniques pour construire notre équipe. Si le système de combat est classique, les possibilités sont nombreuses et le jeu montre une richesse dans ses mécaniques. Il faut aussi explorer plusieurs zones ouvertes qui changent selon un système de saison. S’il est techniquement trop modeste, il propose beaucoup de contenu qui vaut le coup si on accroche à sa proposition.Si vous êtes en manque de Pokémon-like cette année, Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres devrait combler vos envies avec une boucle de gameplay très addictive à base de dressage et de fusion de monstres pour ensuite les déchaîner dans des combats au tour par tour expéditifs. Il possède tout de même des défauts importants, dont un manque d’ambition pour se renouveler, une technique désastreuse et un DLC payant discutable. Néanmoins, on ne vous jugera pas si vous craquez.Tout aussi redoutablement addictif que peut l'être son système de combat et de fusion de monstres, Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres aurait quand même pu affiner ses angles avant d'atterrir sur Switch. La quantité est là - avec des dizaines d'heures de jeu pour qui tombera dans la drogue dure de l'optimisation à tout prix - mais pas la qualité de ses finitions, avec une patine technique branlante qui dessert l'interprétation assez originale de son protagoniste. Synthèse (ah !) des meilleurs éléments de ses prédecesseurs, ce nouvel opus reste néanmoins la dose de choix pour les chasseurs invétérés, qu'ils aient ou non une appétence pour l'univers de la saga.Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres est-il un rendez-vous manqué ? En attendant Dragon Quest XII: The Flames of Fate, on n’aurait pas été contre un hors-série plus ambitieux. L’année dernière, Dragon Quest Treasures nous a justement enchanté. Mais ce nouvel opus ne satisfait pas pleinement dans son écriture, sa mise en scène et sa réalisation technique. Ce n’est certainement pas là où Dragon Quest Monsters est le plus attendu, mais puisqu’il enrichit l’histoire de Psaro, aussi charismatique qu’emblématique, pourquoi ne pas avoir vu les choses en plus grand ?Sur l’aspect mécanique au moins, le titre ne déçoit pas. Avec sa personnalisation poussée, addictif quand il s’agit de collectionner les monstres et performant en ligne, Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres s’impose comme l’épisode le plus riche, à ce jour, de cette sous-série. Mais cela suffira-t-il à séduire au-delà du cercle des initiés, d’ores et déjà meneurs de monstres ? C’est notre souhait en tout cas, car on aimerait que cet arc de Dragon Quest entre dans une nouvelle dimension.