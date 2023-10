Le contenu de l'édition limitée à 2500 exemplaires de ce jeu :

La cartouche avec les 12 jeux.

Avant-propos du fondateur d'Annapurna Interactive, Nathan Gary

Déclarations exclusives des visionnaires créatifs de chaque jeu

Housse de transport Annapurna pour la Switch

Jaquette spéciale Annapurna Interactive personnalisée - disponible en exclusivité avec cette collection





iam8bit

12 jeux sur une seule cartouche Switch (dont 4 jeux jamais sortis en version physique, directement sur votre console).Donut CountyGorogoaHindsightI Am DeadIf Found…Kentucky Route Zero : TV EditionNeon WhiteSayonara Wild HeartsSolar AshThe Artful EscapeThe PathlessWhat Remains of Edith FinchPrix : 199.99 $