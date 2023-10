- Yoshihiro Togashi le mangaka d'Hunter X Hunter a récemment indiqué la reprise de son travail de son manga sur Twitter en mettant une simple photo de sa planche a dessin avec pour description "Start Over" .



Le manga est en pause depuis quelques mois suite a l’état de santé de Togashi et son grave problème de dos qui l’empêche de garder sa posture assise. En espérant qu'avec le changement de parution et aussi un probable changement de magazine , Togashi pourra peut être continué son manga a un rythme qui lui convient le mieux.

- Détective Conan aura son 27e long métrage est prévu pour le printemps 2024 au Japon , centré cette fois ci sur le personnage de Kaito Kuroba , ce nouveau film sera toujours produit par TMS Entertainment.

- Pour finir , je vous partage une découverte d'un nouveau phénomène du manga "Kagura Bachi" par Takeru Hokazono , publié depuis peu dans le Weekly Shōnen Jump.



Kagura Bachi suit Chihiro, un jeune forgeron subitement devenu épéiste , il évolue dans un univers fantaisiste où la magie existe, et peut renforcer son katana qu'il manie.

Au programme : Du sabre et des sorciers dans une ambiance Yakuza.



Je vous laisse le soin de découvrir ces six chapitres que je trouve assez convaincant et qui pour l'instant est assez prometteur.