Eurogamer 5/5

COCOON est un jeu court, et plutôt sans douleur, mais il est dense, riche et imaginatif, et le résultat d’une curiosité insatiable pour l’assemblage de nouvelles choses. Même à la fin de l’aventure, au bout de cinq ou six heures, Cocoon était heureux d’introduire un nouveau mécanisme. Je veux dire par là, bien sûr, qu’il était heureux de me l’enseigner sans paroles, de la compliquer, de la retourner et de la tordre pour en faire quelque chose de presque inimaginable. Je suis désolé d’être vague, mais vous devez le voir par vous-même. Il n’y a pas de mots faciles, mais c’est en le voyant, en étant témoin d’une telle clarté et d’une telle ingéniosité, que l’on éprouve du plaisir.

À tel point que pour l’une des dernières énigmes du jeu - une énigme qui m’a fait rire aux éclats, même si j’étais seul dans la maison lorsque je l’ai rencontrée - je suis retourné après la fin du jeu, j’ai filmé toute la séquence avec mon téléphone portable et je l’ai envoyée à un ami. Et le message que j’ai joint ? « Jeepers. Regarde ça ».

Gamespot 9/10

Cocoon, comme son nom l’indique, est un jeu sur l’évolution personnelle. Dès l’instant où vous émergez de la structure utérine au début du jeu, la progression et l’apprentissage sont vos principaux objectifs, même si ce que vous accomplissez en fin de compte n’est pas très clair.

Mais il s’agit aussi de montrer que le moi n’est qu’une petite partie de la vie - comment des mondes entiers peuvent tenir dans les segments tarsiens d’un insecte. De ses puzzles à ses graphismes, Cocoon est un jeu magnifique, plein d’intelligence et de sens, délivré d’une manière subtile, mais inoubliable.

GameInformer 8,75/10

Le plus grand triomphe de Cocoon est peut-être son rythme et la manière dont il distribue de nouvelles capacités basées sur le globe jusqu’à la fin. Le jeu excelle à faire de vous un expert dans l’utilisation d’une capacité spécifique pour résoudre une énigme, puis à continuer à utiliser cette capacité en tandem avec les nouvelles que vous avez découvertes.

Le fait de parcourir le monde a certainement le potentiel de devenir trop compliqué, mais Cocoon fait preuve de retenue dans l’intérêt de créer un meilleur jeu de puzzle, et cela porte ses fruits. Je ne sais pas si je comprendrai jamais complètement ce qui s’est passé au cours de mon voyage moléculaire dans le monde extraterrestre de Cocoon, mais ses images et ses puzzles resteront gravés dans ma mémoire pendant un certain temps.

Test en vidéo

IGNUS 9/10

