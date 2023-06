Éditeur : Bloober Team

Développeur : Bloober Team / Anshar Studios

Genre : Horreur

Disponible sur PC/PS5/XSX

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Chinois/Japonais/Portugais/Coréen/Polonais/Russe/Turc.

Le jeu suit les traces de Layers of Fear et Layers of Fear 2, mais amène un nouveau récit et une expérience de jeu surprenants.