En conclusion, pour un jeu vidéo indépendant, celui-ci est extraordinaire , que ce soit au niveau gameplay, de la trame sonore ou encore au niveau des graphismes. Pour le gameplay, c’était fou tout de même l’intégralité de ce que tu pouvais faire. Ce que j’ai le plus aimé était lorsque je prenais le contrôle d’un oiseau et que je m’amusais à déféquer. Lorsque je me trouvais face aux ennemis, le fait qu’ils étaient simples à tuer était très plaisant, ce qui impliquait que tu n’avais pas à toujours recommencer. Pour la trame sonore, celle-ci m’a laissée sans mot même si, à certains moments, j’ai trouvé qu’il y avait un certain vide. Les coutumes et la langue de ce pays sont en avant-plan, ce que j’ai complètement adoré. Pour les graphismes et l’aspect visuel, ceux-ci ont été très bien choisis pour ce type de jeu. Pour ce qui en est de l’histoire : au début, j’étais sceptique mais, finalement, je l’ai très bien aimé, tellement que j’ai embarqué dans le jeu et plus rien ne pouvait m’en faire décrocher ! Sincèrement, ce jeu-ci était excellent et je le recommande à toutes les personnes qui aiment le style de The Legend of Zelda puisqu’il est très similaire dans certains points.Tchia est sans aucun doute l'un des plus beaux voyages que vous ferez cette année ! Dans un jeu vidéo, certes, mais un voyage tout de même vous permettant de découvrir la Nouvelle-Calédonie et d'en apprendre plus sur sa richesse culturelle. En plus d'être un récit contemplatif avec une histoire enrichissante et mature, le titre d'Awaceb vous promet un gameplay original où il est possible de prendre possession de divers objets et animaux pour tirer profit de leurs capacités. Bref, une explosion de couleurs et de saveurs à ne pas louper du côté des indés !Aventure familiale qui respire la bonne humeur et qui vous mettra sans aucun doute du baume au cœur, Tchia délivre un récit aussi touchant qu’efficace et nous gratifie de musiques absolument géniales et de personnages hautement chaleureux. C’est également un jeu d'exploration qui fourmille de belles petites idées, rendant la balade diablement agréable. On regrette seulement que le monde ouvert ne soit pas suffisamment attractif en termes de contenu pour nous maintenir longtemps dans son étendue une fois l'histoire achevée.« Ça de Wizz », comme dirait Gaby ! Quel rafraîchissement que ce Tchia. Grâce à la qualité de son immersion et son souci du détail pour nous plonger au cœur des populations locales, Tchia nous embarque dans sa quête initiatique pour faire d’elle une jeune femme indépendante mais pouvant compter sur ses amis pour triompher. Aux allures de conte enfantin à cause de ses couleurs chatoyantes et de ses pouvoirs qui font rêver, Tchia se révèle finalement être beaucoup plus sombre qu’il n’y paraît, lui apportant par la même occasion une réelle profondeur. D’une incroyable générosité (parfois même trop concernant les activités annexes), le jeu est un véritable monde ouvert aux possibilités presque infinies, et offrant une liberté telle aux joueurs et joueuses, tout en leur faisant confiance en ne distillant que peu d’éléments de marquage pour favoriser l’exploration. Mention spéciale pour les musiques, tout simplement parfaites pour les thèmes abordés, et aux voix locales utilisées, pour renforcer l’immersion. Restent quelques pistes d’améliorations pour le prochain jeu du studio, qui nous montre là qu’il faudra compter sur lui pour les prochaines années.Tchia fait, indéniablement, partie de ces jeux qui font du bien. Le jeu d'aventure d'Awaceb profite d'un gameplay assez instinctif, qui n'est pas totalement dépaysant, mais est surtout plaisant manette en main. Certaines mécaniques sont, d'ailleurs, plutôt amusantes.Proposant diverses activités annexes et étant une véritable invitation à l'exploration, Tchia saura, à coup sûr, plaire aux joueurs et aux joueuses, amateurs d'aventures et de découvertes et ceux aimant les jeux de type bac à sable. La version PS5 est assez satisfaisante, bien que nous ayons rencontré quelques problèmes (qui seront corrigés au moment de la sortie, normalement). Ainsi, en ce début d'année 2023 déjà bien chargé, Tchia offre une vraie bouffée d'air frais.On aurait tôt fait de ne voir en Tchia qu’un simple clone exotique de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Le titre d’Awaceb cache en réalité une aventure riche et passionnante, portée par une direction artistique pleine de charme et un gameplay d’une profondeur étonnante. Ode à la flânerie et merveilleux hommage à la Nouvelle-Calédonie, Tchia sait aussi tisser d’habiles liens entre son contenu et ses mécaniques de jeu pour créer une toile dans laquelle on se laisse piéger avec un plaisir sans cesse renouvelé.Classique dans le fond, Tchia brille par sa forme. Si le jeu emprunte énormément à d’autres productions, le studio bordelais parvient à ajouter sa propre patte grâce à son univers basé sur la Nouvelle Calédonie. Splendide et envoûtant dès les premières heures, le titre est une véritable invitation au voyage malgré ses nombreuses déconvenues techniques et certains aspects peu inspirés. Difficile de résister à ses paysages à tomber, ses douces mélodies et son rythme relaxant si l'on arrive à passer outre ses quelques lacunes apparentes. Un jeu généreux, dépaysant avec un bon goût de reviens-y tropical.