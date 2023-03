Destructoid 7,5/10

Je m'attends à ce que Switchback VR divise car il s'adresse à un créneau très spécifique, mais si vous avez apprécié Rush of Blood, vous passerez probablement un bon moment ici aussi.

IGNUS 6/10

The Dark Pictures : Switchback VR est un jeu de tir d'arcade sur rails amusant, même s'il prend moins d'une journée à terminer. C'est aussi l'un des premiers jeux de la bibliothèque PS VR2 à vraiment tirer parti du suivi oculaire du casque utilisé d'une manière intéressante et excitante. Cependant, le manque de frayeur, une histoire peu intéressante et des problèmes technique occasionnels l'empêchent d'être un incontournable pour les premiers utilisateurs de PS VR2.

