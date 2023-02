Gameblog 8/10

JVC 16/20

Gamergen 16/20

GAC 7/10

ActuGaming 7/10

Retour aux sources pour la plus mignonne des mascottes de Nintendo. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe nous ressert le même plat que sur Wii mais avec une nouvelle présentation, un accompagnement qui régale et un désert qui va rassasier les plus affamés. La recette est connue, les ingrédients aussi, mais c’est toujours aussi délicieux. Si les nouveautés se comptent sur les doigts de la main, l’épilogue de Magolor apporte assez de saveurs pour pimenter une expérience déjà cuisinée aux petits oignons. Sans innover, cette histoire annexe vient apporter un soupçon de challenge qui manquait au jeu original. Un titre terriblement charmant, toujours aussi agréable à parcourir et à regarder.Peu mis en avant par Nintendo, et aux allures de portage typique de fin de vie d'une console, Kirby's Return to Dream Land Deluxe ne partait pas pour nous laisser un souvenir impérissable. Pourtant, au-delà d'un très joli remaster HD qui le met graphiquement au niveau de Kirby Star Allies (qu'il surpasse en terme d'expérience de jeu), le titre de HAL Laboratory se distingue par la quantité conséquente de contenu inédit gonflant généreusement sa durée de vie. Que ce soit en solo ou en multi, ce nouveau volet de la franchise est plus gourmand qu'on aurait pu l'imaginer, vous donnera de quoi vous régaler de nombreuses heures durant, et mérite amplement son étiquette de version "Deluxe" !Nintendo a fait du très bon travail avec Kirby’s Return to Dream Land Deluxe en peaufinant les graphismes et en proposant des modes divers et variés pour éviter l’ennui, seul ou à plusieurs. L’épilogue de Magolor est vraiment prenant, et les mini-jeux dans le Parc Magoland nous ont diverti comme il fallait. Si vous aimez les jeux cocasses et colorés, sans prise de tête, ne passez pas à côté.Pour conclure, je dois dire que j’ai ressenti un peu de fatigue par rapport à Kirby après avoir fait l’excellent Kirby and the Forgotten Land il y a moins d’un an. Je vous recommanderais davantage le jeu de l’an dernier que celui-ci, mais pour une famille avec de jeunes enfants qui jouent à plusieurs, c’est une très bonne option. Il y a tout ce qu’il faut pour amuser un groupe de quatre jeunes pendant plusieurs heures. HAL Laboratory nous livre beaucoup plus qu’un simple portage avec une aventure supplémentaire complète, de nouveaux défis amusants et un visuel peaufiné.Il est toujours bien difficile de trouver des défauts à un jeu Kirby, tant ils sont soignés et agréables à jouer. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe ne fait ici pas exception, même s’il nous a cependant paru un peu plus en retrait par rapport aux opus qui lui ont succédé ; moins original qu’un Planet Robobot ou qu’un Monde Oublié, cet opus en particulier accusant peut-être le poids des années. Malgré tout, il parvient à cocher toutes les cases d’un bon jeu et d’un très bon remake, en proposant une aventure intemporelle très bien réalisée et bourrée de contenu, qui devrait plaire aussi bien aux curieux n’ayant jamais touché à un jeu Kirby traditionnel, qu’aux fans de longue date, qui pourront le redécouvrir sous son meilleur jour. Et n’est-ce pas finalement tout ce qu’on lui demande ?