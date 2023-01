LCDG 5/5

Millenium 95%

IGNFrance 7/10

Test en vidéo





Hi-Fi RUSH est une pépite rarissime, un genre d'étoile filante qui débarque sans prévenir pour exaucer tous nos vœux. Se présentant comme un gigantesque melting-pot d'influences bien digérées, il s'impose autant comme un hommage à de multiples classiques qu'une création novatrice, bourrée de potentiel, dont l'on espère voir une suite un jour. On ne peut que céder face à l'efficacité du gameplay et de la direction artistique. Si Hi-Fi RUSH préfigure la qualité des sorties de 2023, les jeux vidéo pourraient vivre leur meilleur année depuis très longtemps...Cela faisait un sacré moment qu'un jeu ne nous avait pas conquis comme l'a fait Hi-Fi Rush. Dès son intro survoltée, le titre de Tango Gameworks nous a chopé par le col pour ne jamais nous lâcher jusqu'à ses crédits de fin et on en redemande. De son concept original exécuté avec une maestria insolente à sa mise en scène remplie d'un humour fin et universel, il s'agit d'un projet de passionnés pour des passionnés, ça se sent et ça fait évidemment chaud au cœur. Vous cherchiez le premier indispensable de 2023 ? Eh bien le voilà !« One-hit wonder » est une assez bonne description du style de combat que nous propose Hi-Fi Rush. Le titre impressionne dans ses débuts en mêlant combats et rythme, une duo qui finit par être un peu répétitif. Certaines fonctionnalités comme l’utilisation directe des personnages aux côtés de Chai auraient pu rendre le jeu plus intéressant mais ne sont utilisées qu'en tant que gimmick unique dans les dernières parties du jeu. Hi-Fi Rush aura tout de même été une belle surprise, unique en son genre, qui aurait encore pu être travaillée.